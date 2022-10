Critique du film Ginna : Vishnu Manchu brille dans ce drame commercial ; nous rappelle Dhee

Réalisateur : Eeshaan Surya

Acteurs : Mandchou Vishnu, Sunny Leone, Payal Rajput

Note : 3/5

La vedette de Vishnu, Ginna, réalisée par Eeshaan Surya, est sortie sur les écrans aujourd’hui. Le film présente également Payal Rajput et Sunny Leone et crée un bon buzz avec sa bande-annonce. Voici la critique.

Introduction :

Le film tourne autour d’un gars de Tirupati nommé Ginna (Vishnu Manchu) qui est propriétaire d’une tente mais qui a d’énormes dettes. Pendant ce temps, son amie d’enfance Renuka (Sunny Leone) retourne en Inde. Elle est très riche et veut épouser Ginna. Mais Ginna aime Swathi (Payal Rajput). Alors, Ginna élabore un plan avec ses amis pour tromper Renuka au nom de l’amour et piller son argent. Ce qui se passe ensuite forme le nœud.

Ce qui est chaud?

Vishnu est impressionnant dans son rôle. Comme son film Dhee, en ce qui concerne la partie comique, Vishnu a également fait un excellent travail dans ce film. Il a travaillé si dur sur le film et cela se voit dans ses danses et ses combats. Payal Rajput a un rôle limité et elle est bonne dans ce domaine.

Sunny Leone obtient un rôle charnu et se comporte bien. En fait, toute l’histoire est basée sur le personnage de Sunny Leone et elle l’a porté avec facilité. Les acteurs principaux Naresh et Suresh sont bons dans leurs rôles. Chammak Chandra est le point culminant du film et a suscité de bons rires. Vennela Kishore a secoué comme d’habitude.

L’histoire de l’écrivain Kona Venkat est routinière mais la narration du réalisateur est bonne. La musique est moyenne mais les chansons sont bien exécutées. Les valeurs de production sont correctes, tout comme le montage. La chorégraphie est incroyable et les visuels du village et la toile de fond ont été joliment présentés par Chota K Naidu.

Bien que l’histoire du film soit ancienne, c’est la narration et la comédie qui vous maintiennent engagé dans Ginna. Les interactions amusantes de Chammak Chandra avec Sunny Leone ont été si bien conçues. Vennela Kishore soulève totalement la seconde mi-temps avec sa comédie. Fun, glamour et sensations fortes en seconde mi-temps sont intéressants. Tout cela n’ennuie pas le public et les scènes se déroulent librement.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Les premières minutes de l’introduction du héros et de l’histoire d’amour semblent routinières et prennent du temps pour entrer dans l’intrigue principale. L’accent principal sur la torsion est établi uniquement au point d’intervalle.

Une fois la torsion révélée, le point culminant semble précipité. Un angle plus émotionnel dans le personnage de Sunny aurait rendu les choses encore meilleures.

Verdict:

Dans l’ensemble, Ginna est un tour d’horreur amusant qui regorge de comédie décente et de sensations fortes passables. Si vous ignorez le décalage des premières minutes, le film est l’artiste d’horreur bien emballé qui donne un bon film de passe-temps ce week-end.