Critique du film Ghoomer: les fans ne peuvent pas se lasser de la performance stellaire d’Abhishek Bachchan

Critique du film Ghoomer: Abhishek Bachchan et la vedette de Saiyami Kher Ghoomer est enfin sorti en salles. R Balki est un réalisateur qui nous a donné des films incroyables et le public attend toujours son prochain travail. Il apporte toujours quelque chose de nouveau à la table qui est divertissant et passionnant. Eh bien, il est de retour avec son prochain ‘Ghoomer’ qui tourne dans les cinémas près de chez vous et cette fois encore il ne nous déçoit pas. L’ancien joueur de cricket indien Virender Sehwag dans un message vidéo a exprimé son appréciation pour les créateurs. Il a dit en hindi: « J’ai regardé Ghoomer hier. J’ai adoré et j’ai aimé regarder un film sur le cricket après si longtemps. Il n’y a pas que du cricket, mais aussi des émotions. Vous connaîtrez la lutte d’un sportif, en particulier à quel point revenir après une blessure est une lutte d’un autre niveau. »