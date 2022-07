Critique du film Gargi: Sai Pallavi porte ce drame émotionnel percutant sur ses épaules

Sarvepalli Bhavana

Sai Pallavi a récemment impressionné le public avec sa performance dans le film Virata Parvam. Aujourd’hui, elle est de retour avec un nouveau film, Gargi, sorti en salles. L’actrice a porté tout le film sur ses épaules et a livré un autre drame percutant au public.

Introduction:

Sai Pallavi a joué le personnage de Gargi, un instituteur dans le film et son père, qui travaille comme agent de sécurité, est un jour arrêté en lien avec le viol d’une fillette de neuf ans. Au milieu de beaucoup de chaos autour de l’affaire, alors que les médias et le public sont en colère contre l’accusé, Sai Pallavi se lance dans un voyage, demandant justice pour son père innocent.

Ce qui est chaud:

Il y a une question sensible que le réalisateur du film a relevée dans le film. Le réalisateur voulait avoir une conversation dans la société sur la façon dont les gens pensent d’une famille qui souffre quand l’un de ses membres est le principal accusé dans une affaire de viol.

L’impuissance, la frustration, la solitude, le sensationnalisme médiatique et les troubles émotionnels sont les thèmes que le réalisateur a tenté de mettre en valeur dans le film et la performance exceptionnelle de Sai Pallavi. Les téléspectateurs ressentiront vraiment pour elle et voyageront avec son personnage tout au long. C’est comme si notre histoire était dépeinte à l’écran, et le film provoque l’idée que cela pourrait arriver à n’importe qui.

En tant que société, nous devrions être plus compatissants et empathiques. La société puise la même chose en nous et nous demande de penser à quelqu’un avant de sauter à une conclusion. Habituellement, des sujets comme celui-ci sont très rares dans le cinéma grand public, mais Sai Pallavi apporte à lui seul cela à une grande partie du public. L’écriture et le traitement du réalisateur Gautham Ramachandran sont très réalistes. Tout le monde dans l’équipe a fait de son mieux pour apporter le meilleur résultat au film.

À une époque où tout le monde court après des sujets féminins colorés, Sai Pallavi fait l’impossible en abordant un sujet très intéressant qui est le besoin de l’heure.

Verdict:

Ce film est un incontournable car vous pouvez ramener de nombreux souvenirs à la maison. Ne manquez pas de regarder ce week-end.