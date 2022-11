Critique du film Drishyam 2: les performances de premier ordre d’Ajay Devgn et Tabu, la direction tendue d’Abhishek Pathak font du thriller une affaire mordante

Film: Drishyam 2

Casting de Drishyam 2 : Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna, Shriya Saran, Ishita Dutta, Siddharth Bodke

Réalisateur de Drishyam 2 : Abishek Pathak

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Urmimala Banerjee

Drishyam était sans aucun doute l’un des meilleurs thrillers à sortir de l’industrie cinématographique indienne. Le film de 2015 était l’adaptation hindi du film malayalam sorti deux ans auparavant. Réalisé par Jeethu Joseph, le film s’inspire vaguement du roman japonais The Devotion Of Suspect X, un chef-d’œuvre policier de Keigo Higashino. Drishyam 2 est à nouveau un remake. Cette fois, le défi devant le protagoniste principal Vijay Salgaoncar (Ajay Devgn) est différent de la première fois.

De quoi ça parle…

Vijay Salgaoncar (Ajay Devgn) a prospéré et vit une vie aisée avec sa famille. Le passé les hante mais il a poussé sa famille à se comporter comme si de rien n’était. Meera Deshmukh (Tabu) et son mari Mahesh (Rajat Kapoor) vivent dans la douleur de ne même pas pouvoir faire les derniers rites de leur fils d’une manière convenable. Elle veut toujours justice. Tarun Ahlawat (Akshaye Khanna), nouvel ami de la police et ami proche de Meera, entre en scène. C’est un flic avisé et obsédé par l’affaire. Est-ce la fin pour Vijay Salgaoncar et sa famille ?

Regardez la bande-annonce de Drishyam 2 ci-dessous

Ce qui est chaud

Drishyam 2 a tous les éléments clés d’un bon thriller. Il y a un élément constant de tension, des scènes élevées et un point culminant qui vous épatera. Nous ne donnerons aucun spoil ici. En parlant de performances, Ajay Devgn et Tabu volent la vedette. Leurs yeux parlent tout du long. Akshaye Khanna apporte le flair, le swag et la menace au rôle de Tarun. Shriya Saran est également en forme. Le cinéaste Abhishek Pathak mérite une tape dans le dos. Le film brille sur tous les fronts qu’il s’agisse des performances, des aspects techniques et de l’émotion. Le travail de caméra de Sudhir K Chaudhary est formidable. Le BGM donné par Devi Sri Prasad fonctionne également bien pour le film. L’ambiance du film est contemporaine et vous raconterez sur tous les fronts. C’est aussi un film sur grand écran car le film a sa part d’atmosphères. Les fans de l’émission télévisée Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin seront ravis de voir l’acteur Siddharth Bodke, connu sous le nom de Jagtap dans l’émission télévisée.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

La première mi-temps est une préparation pour l’incroyable point culminant. Certains pourraient trouver cela un peu sans incident, mais c’est sans conséquence. Le seul problème est que les fans de la franchise ont peut-être regardé la version malayalam qui est sortie et connaîtront les rebondissements.

Verdict

Drishyam 2 est un film qui vous laissera acclamer dans les couloirs, et vous parlerez de l’apogée pendant quelques jours. C’est un film à ne pas manquer.