Critique du film Drishyam 2: le film d’Ajay Devgn et Tabu obtient le verdict “HIT” des fans [Read Reactions]

Drishyam 2 est l’un des films les plus attendus avec Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna dans les rôles principaux. Le film est sorti en salles vendredi. Drishyam 2 est la suite de Drishyam sorti en 2015. Les fans deviennent fous de l’intrigue de Drishyam 2 et sont follement amoureux des performances des acteurs. Après les premières projections du film, les internautes ont inondé les médias sociaux alors qu’ils louaient le film, le scénario, l’intrigue et bien plus encore.

Un utilisateur a écrit, ‘POWER-PACKED. Évaluation : #AjayDevgn. #AkshayeKhanna. #Tabu #ShriyaSaran Acteurs puissants dans un film puissant Le réalisateur #AbhishekPathak livre un thriller fantastique Les confrontations enflammées jettent un sort À NE PAS MANQUER. #Drishyam2Revue

brille par sa performance intense. #AkshayeKhanna & #Tabu sont superbes dans leurs rôles. Allez-y…’ Un autre utilisateur a écrit : ‘Saw #Drishyam2 encore une fois #VijaySalgaonkar est de retour

est brillant #Tabu est exceptionnel #shriyasaran Fab #AkshayeKhanna L’a tué #SaurabShukla superbe acteur.

Voici comment les internautes ont réagi au film Drishyam 2 –

L’histoire de Drishyam était celle d’un officier supérieur de police dont le fils disparaît mystérieusement après des situations délicates. Dans Drishyam 2, Tabu qui jouait le rôle d’un policier n’est plus en poste. Eh bien, Drishyam 2 a marqué la collaboration d’Ajay Devgn avec Tabu après 7-8 ans.