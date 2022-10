Critique du film Doctor G: Une vedette typique d’Ayushmann Khurrana avec des moments aigres-doux et une forte dose de reproduction ‘tamasha’

Film: Docteur G Docteur G Moulage: Ayushmann Khurrana, Rakul Preet Singh, Shefali Shah et plus Directeur: Anubhuti Kashyap Où regarder : Dans les salles

Lorsqu’un acteur fait une entrée à Bollywood, un typage suit. Certains deviennent des héros d’action, certains deviennent des héros romantiques et certains deviennent des anti-héros, mais Ayushmann Khurrana est différent. Il a inventé une nouvelle forme d’héroïsme – quelqu’un dont la filmographie tourne dans un cercle et ce cercle concerne la reproduction, la naissance d’un enfant, le processus et au-delà. De Vicky Donor à quelqu’un souffrant de dysfonction érectile à Shubh Mangal Savdhaan, Ayushmann a tout fait. En fait, il a même traité l’idée que des parents tombent enceintes à Badhaai Ho. Bien qu’il ait un peu quitté l’orbite lorsqu’il a ramassé des films comme Andhadhun, Anek, et plus encore, il est de retour dans le cercle. Alors quelle est la prochaine pour lui ? Eh bien, la réponse réside dans le docteur G. Il est allé au-delà et est devenu gynécologue dans le film réalisé par Anubhuti Kashyap.

De quoi s’agit-il?

Film Doctor G parle d’un médecin de première année qui aspire à devenir orthopédiste. Cependant, aucune place n’est disponible pour lui au départ orthopédique. Mais il doit rester à Bhopal car il doit s’occuper de sa mère. Alors pour lui, la seule place disponible est au départ du gynécologue. Un homme peut-il être un ‘gyni’ réussi. Arey, société kya kahegi. Qu’adviendra-t-il du toucher masculin ? Le docteur G d’Ayushmann Khurrana est tout cela et bien plus encore. Vaut-il la peine d’être regardé ? Lisez la critique pour savoir.

Ce qui est chaud?

Bien sûr, Ayushmann Khurrana ! Il n’est pas seulement chaud à regarder, mais ses côtelettes d’acteur vous gardent captivé tout au long. Il est le cœur du film et sans aucun doute l’acteur le plus apte à réaliser un film comme celui-ci. Le rôle principal féminin est Rakul Preet Singh. Elle a un rôle important à jouer dans le film en tant qu’aînée d’Ayushmann et elle lui rend justice. Au fil des ans, Rakul Preet Singh a définitivement perfectionné ses talents d’actrice et elle ne fait que s’améliorer. Shefali Shah essaie le rôle du mentor d’Ayushmann dans le film et comme toujours, elle a donné le meilleur d’elle-même. Bien qu’Ayushmann soit l’âme du film, les personnages secondaires ont fait du bon travail en faisant avancer la narration de l’histoire. Le réalisateur Anubhuti Kashyap a essayé de garder l’intrigue et l’histoire aussi crédibles que possible et cela fonctionne en faveur du film. Pas de glamourisation, pas de scènes dramatiques clichées et pas de chansons inutiles – le film est court et agréable. Dans la première moitié de Doctor G, il y a de nombreuses scènes qui chatouilleront vos drôles d’os. Faites confiance à Ayushmann Khurrana pour être le parfait “non-héros” dans un film qui vous fait croire qu’il est l’un des nôtres.

Découvrez la bande-annonce de Doctor G ici:

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Dans Doctor G, il y a quelques histoires parallèles en cours, donc parfois tout semble confus. Ça donne plus de message qu’un et ça enlève un peu au film. Bien que l’écrivain et le réalisateur aient fait de leur mieux pour bien lier les histoires, parfois, le film apparaît partout. Le score de fond aurait également pu être meilleur. La dernière demi-heure du film est assez prévisible.

Verdict BL :

Doctor G est un film à visionner unique pour tous les amoureux d’Ayushmann Khurrana. Il est de retour dans sa zone d’être le desi boy essayant de construire son identité originale et unique.

PS J’ai personnellement manqué Gajraj Rao et Neena Gupta dans le film. Eux et Ayushmann forment le trio le plus impressionnant de tous les temps.