Critique du film Dobaaraa: la vedette de Taapsee Pannu est passionnante, mais pas l’une des meilleures œuvres d’Anurag Kashyap

Film: Dobaara

Le casting de Dobaaraa : Taapsee Pannu, Rahul Bhat, Pavail Gulati

Directeur de Dobaaraa : Anurag Kashyap

Où regarder : Dans les salles

Après Manmarziyaan, Anurag Kashyap et Taapsee Pannu se sont associés pour Dobaaraa. La sortie de 2018 était un film décent et s’est raisonnablement bien comporté au box-office. Dobaaraa est un thriller et un remake du film espagnol Mirage. La bande-annonce avait attiré l’attention de tout le monde, et même si Taapsee et Anurag ont tout fait pour promouvoir le film, le buzz autour de lui a été faible. Dobaaraa a frappé les grands écrans aujourd’hui. Alors, cela vaut-il votre temps et votre argent? Découvrez-le dans notre revue Dobaaraa ci-dessous

De quoi ça parle

Antara (Taapsee Pannu) et Vikas (Rahul Bhat) sont mariés et ont une fille nommée Avanti. Le couple emménage dans une nouvelle maison et découvre une vieille télévision et une caméra vidéo des années 90 appartenant à Anay (Pankaj Rajput), un enfant qui vivait dans cette maison il y a des années. Anay est le témoin d’un meurtre qui a eu lieu dans le quartier. Une nuit, il y a une terrible tempête qui se produit une fois tous les 10 ans, et cette nuit-là, Antara se connecte à Anay (dans le passé). Ce qui se passe ensuite après que ces deux vies d’époques différentes se sont connectées forme le reste de l’histoire

Ce qui est chaud

Lorsque vous regardez un thriller à suspense, vous voulez être accroché aux écrans et ne voulez pas d’une intrigue prévisible ; Dobaaraa offre clairement cela. En regardant le film, vous pourriez penser que ce serait le suspense, et peut-être prédire certaines choses, mais lorsque le suspense est révélé, vous restez abasourdi.

Anurag Kashyap sait comment tirer le meilleur parti de ses acteurs, et bien sûr, il y a Taapsee Pannu qui est connu pour ses performances solides. Taapsee et Saswata Chatterjee nous impressionnent par leurs numéros. Pavail Gulati vole la vedette à chaque fois qu’il apparaît à l’écran.

Les deux principaux facteurs qui nous impressionnent beaucoup sont le montage et le score de fond. De tels films nécessitent un montage net et la partition de fond donne une sensation de thriller parfaite.

Regardez la bande-annonce de Dobaaraa ici…

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Bien que le film ne soit pas prévisible et nous garde accro, il ressemble davantage à un produit OTT. Anurag Kashyap a fait quelques projets pour OTT, et il raconte Dobaaraa de la même manière. On ne peut pas l’appeler l’une des meilleures œuvres du cinéaste et il y a des lacunes qui nous laissent des points d’interrogation ; quelque chose que nous n’attendons pas d’un film d’Anurag Kashyap.

Verdict BL

Dobaaraa est un bon film, mais il a une sensation OTT. Peut-être que sauter une sortie en salles aurait été une meilleure option pour les créateurs.

Notes : 2,5/5