Critique du film Dhokha Round D Corner: Khushalii Kumar grésille, Darshan Kumaar brille dans le thriller sensuel de Kookie Gulati

Film: Dhokha Round D Corner

Distribution de Dhokha Round D Corner : Khushalii Kumar, R Madhavan, Darshan Kumaar, Aparshakti Khurana

Dhokha Round D Corner Réalisateur : Kookie Gulati

Où regarder : dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

Si Bollywood a été habile à brasser notre cinéma de haute qualité qui a également été de grands succès dans un genre particulier, alors ce doit être des thrillers. Et parmi le panthéon des grands thrillers que l’industrie cinématographique hindi a également produit, certains comme Kaun et Ittefaq (l’original de 1969) se distinguent par la façon dont ils clouent ce milieu claustrophobe, qui augmente la tension dans toute intrigue remplie de suspense.

Dhokha Round D Corner, réalisé par Kookie Gulati, et mettant en vedette Khushalii Kumar, R Madhavan, Darshan Kumaar et Aparshakti Khurana essaie quelque chose de similaire, mais avec un courant de sensualité tout au long. Prend-il aussi sa place dans ce panthéon ? Eh bien, c’est presque le cas, et c’est une surprise aussi agréable que n’importe qui aurait pu l’espérer, avec une pénurie de très bon Bollywood depuis AndhaDhun. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Dhokha Round D Corner vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour ma critique complète du film Dhokha Round D Corner ci-dessous …

De quoi ça parle

La façade d’un mariage heureux entre Sanchi (Khushalii Kumar) et Sinha (R. Madhavan) s’effondre lorsque le terroriste Gul (Aparshakti Khurana) entre dans leur appartement et prend Sanchi en otage. Plus l’inspecteur Malik (Darshan Kumaar) essaie de résoudre la situation, plus lui et le public sont entraînés dans des perspectives divergentes de ce qui se déroule réellement.

Regardez la bande-annonce de Dhokha Round D Corner ci-dessous :

Ce qui est chaud

Plein crédit à Kookie Gulati et Neeraj Singh pour les nombreux rebondissements qu’ils tissent dans leur scénario et pour la façon dont aucun d’entre eux ne s’infiltre dans un territoire exagéré, vous gardant sur vos gardes jusqu’à la toute fin. Un autre crédit à Kookie Gulati pour avoir dirigé le diable hors de ce scénario, un récit à partir de multiples perspectives avec les rebondissements équilibrés sur une corde raide aurait pu si facilement tomber des queues, mais il tisse le tout en un tour tendu et addictif. Bien sûr, cela n’aurait pas été possible avec de belles performances, avec Khushalii Kumar en tête, empruntant un bon chemin entre sensuel, vulnérable et sournois, tandis que Madhavan et Darshan Kumaar lui apportent un bon soutien dans leur screentime tronqué. Le travail de caméra d’Amit Roy, le montage de Dharmendra Sharma et la musique de fond d’Amar Mohile se combinent également bien pour améliorer l’atmosphère mystérieuse.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

La plus grande déception est Aparshakti Khurana, qui essaie dur, mais n’a tout simplement pas pu craquer sa part. De plus, les valeurs de production auraient également pu être bien meilleures car elles font dérailler un peu tout le bon travail des autres départements. Certaines des sous-intrigues ne fonctionnent pas non plus et ne réussissent qu’à ralentir le rythme.

Verdict BL

Avec peu à redire, Dhokha Round D Corner est un thriller bollywoodien tendu, énervé et claustrophobe bien fait après des lustres, avec des rebondissements qui vous laissent deviner et des performances pour les emballer. Certainement une montre engageante pour les amateurs de thriller. Je vais avec 3,5 étoiles sur 5.