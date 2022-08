Critique du film Darlings : Alia Bhatt, Vijay Varma et Shefali Shah livrent des performances époustouflantes dans cette comédie noire sur les complexités de la violence domestique

Web-série : Chéris

Distribution de Darlings : Alia Bhatt, Shefali Shah, Vijay Varma, Roshan Matthew

Darlings Réalisateur : Jasmeet K Reen

Où regarder : Netflix

Revue par : Urmimala Banerjee

Le sujet de la violence domestique n’a pas été beaucoup exploré à Bollywood ces derniers temps. Bien sûr, il y a des exceptions comme Thappad. Dans le passé, nous avons eu des films comme Agni Sakshi, Daraar et le mémorable Khoon Bhaari Maang, qui ressemblaient plus à des thrillers. Darlings de Jasmeet K Reen est une comédie noire autour de la violence domestique. Alors que la plupart des films ont vu la demoiselle en détresse secourue par un “homme bon”, Darlings est plus ancré dans la réalité qu’il n’est pas facile d’échapper au cercle de la violence domestique, que ce soit sur le plan émotionnel ou psychologique.

Ce qui le rend intéressant, c’est la façon dont la société perçoit les victimes de violence domestique ? Comment se fait-on des alliés ? Darlings est une version décalée de l’histoire d’une femme qui doit se battre non seulement pour son respect, mais aussi pour sortir de la souffrance que l’amour apporte malheureusement. Darlings est-elle une montre aérée ? Est-ce cruel envers les hommes ? Faites défiler vers le bas pour l’examen complet de Darlings ….

De quoi s’agit-il…

Badrunissa (Alia Bhatt) a eu un mariage d’amour avec Hamza Shaikh (Vijay Varma), un collecteur de billets senior. Leur vie conjugale est gâchée par des cas de violence domestique alimentés par l’alcoolisme de Hamza. Sa mère (Shamshu) lui dit de quitter son mari, car elle ne voit aucun espoir. Mais Badru croit que l’amour peut tout conquérir jusqu’à ce qu’un horrible incident réveille son côté le plus sombre. Ce qui suit est une version comique de la façon dont la violence domestique peut rendre une personne « tordue » psychologiquement ? On ne spoile plus…

Regardez la bande-annonce de Darlings ci-dessous

Ce qui est chaud

Le casting de Darlings fait passer le film au niveau supérieur. Vijay Varma mène le peloton. En tant que Hamza, il est sous une forme absolument scintillante. Vous pouvez ressentir la terreur que Badru éprouve lorsqu’un Hamza en colère rentre à la maison. Il est formidable. Shefali Shah est superbe en tant que mère d’Alia Bhatt, Shamshu, qui a en quelque sorte été là pour le faire. Shamshu est émotive, pratique et sait exactement que sa fille poursuit un rêve irréaliste. En venant à Alia Bhatt, elle est incroyable comme toujours. Le cinéaste de Darlings, Jasmeet K Reen, nous emmène avec succès dans un monde où la violence domestique est comme un secret de polichinelle, mais les gens l’acceptent comme faisant partie de la vie et de ses « défis ». Roshan Matthew joue le personnage le plus brillant du film, une scénariste en herbe aidant Shamshu dans son entreprise de dabba. Les dialogues de Vijay Maurya, Jasmeet K Reen et Parveez Shaikh vous feront rire et le timing des acteurs améliore les scènes.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

L’apogée du film est plutôt prévisible, mais c’est prévu. En venant au tapage que de tels films créent de nouveaux préjugés contre les hommes alors que les lois sur le genre sont déjà défectueuses, bien Darlings est centré sur les femmes, mais sur le plan émotionnel, il a un certain attrait pour les deux sexes. Aurait-il pu être plus neutre en matière de genre? Oui, peut-être.

Verdict

Quoi que vous pensiez de l’égalité des sexes ou des lois défectueuses dans le domaine de la violence domestique, Darlings est une bonne montre. C’est réaliste, aéré, émotionnel et terrifiant aussi. Les performances de la distribution principale sont la cerise sur le gâteau.