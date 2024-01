Critique du film : Dans “Comment avoir des relations sexuelles”, la fête cesse soudainement d’être amusante

Pour les femmes d’un certain âge qui ont grandi en se faisant dire que si elles ne portaient pas le bon vêtement, buvaient un peu trop ou donnaient de mauvais signaux indiquant qu’elles « le demandaient », il pourrait sembler que les jeunes d’aujourd’hui l’ont bien. , ou du moins un peu mieux. Le consentement semble important. Ce n’est pas le cas de la couverture vestimentaire. Les victimes sont écoutées, du moins parfois.

Et pourtant, malgré toute la liberté, l’exhibitionnisme et la libération sexuelle qui pourraient être projetés sur les réseaux sociaux, les adolescents restent des adolescents et les gens sont toujours des personnes et des choses se produisent toujours, de manière fortuite et dans des zones grises tranquillement catastrophiques. Ce sont des vérités qui sont véhiculées avec puissance dans « Comment avoir des relations sexuelles », un livre élégant, assuré et émouvant. débuts de la scénariste-réalisatrice Molly Manning Walker qui sort vendredi dans les cinémas nord-américains.

“Comment avoir des relations sexuelles” Il n’est cependant pas didactique, c’est ce qui le rend si efficace. C’est juste l’histoire d’une fille, Tara (Mia McKenna-Bruce) et de ses deux amies, Em (Enva Lewis) et Skye (Lara Peake), en vacances dans une station balnéaire en Grèce. Ils cherchent à boire et à danser, à porter des bustiers fluo, des maillots de bain et des combinaisons en maille compliquées et à rencontrer des mecs. Idéalement, quelques-uns « en forme ». Et ça commence si amusant, comme un « Spring Breakers » plus innocent et réaliste.

Les fêtes à l’écran sont rarement aussi amusantes qu’elles sont censées l’être – la joie semble souvent un peu forcée. Mais Walker, d’une manière ou d’une autre, vous donne l’impression d’être réellement là et d’aimer ça, que vous soyez du genre « MTV Beach House » ou « Love Island », même dans le cadre d’un exercice de voyeurisme. Une grande partie de cette énergie vient des trois amis, immédiatement crédibles en tant que tels, charismatiques et adorables alors qu’ils crient qu’une chambre d’hôtel très banale est du « luxe ».

Certains gars entrent bientôt en scène aussi, juste un balcon au-dessus (« Roméo, Roméo, où es-tu ? » roucoule un personnage). Badger (Shaun Thomas), le gars qui appelle Tara, n’est probablement pas l’idée que beaucoup de filles se font d’un Roméo, du moins à première vue. Ses cheveux sont très décolorés – une sorte de look boyband des années 90. Il a un tatouage au cou avec une moue rouge et « Hot Legends » griffonné en dessous. Ce n’est pas du matériel de petit ami ni même du matériel de connexion, n’est-ce pas ?

Et pourtant, il y a une alchimie immédiatement douce entre lui et Tara, qui se présentent tous deux comme des fêtards trop cool, enclins à un certain nombre de spectacles publics humiliants, mais préféreraient probablement simplement passer une nuit sur le canapé l’un avec l’autre. Quoi qu’il en soit, un flirt est né, mais d’autres pressions de la sauvagerie juvénile abondent.

Tara, nous venons de le découvrir, est vierge. C’est quelque chose dont Skye la rend gênée tout en essayant de la pousser à se débarrasser pendant le voyage. Ce rite de passage a alimenté de nombreuses comédies pour adolescents au fil des ans, souvent du point de vue de garçons excités. Mais la légèreté, même chez ceux qui ne sont pas violeurs, peut nier et diminuer une réalité qui n’est pas si simple pour les deux sexes.

“How to Have Sex” est en partie un film sur la confiance, savoir à qui faire confiance et comment se faire confiance, mais aussi comment retrouver cette confiance après quelque chose de traumatisant comme une agression sexuelle. L’ami de Badger, Paddy (Samuel Bottomley), ne semble pas si différent de lui, mais son ambiance est tellement subtilement décalée. Qui peut discerner cela à 16 ans avec des gens qu’on vient de rencontrer ? Skye, de la même manière, semble avoir en tête les meilleurs intérêts de Tara, mais c’est aussi une amitié dont elle est trop naïve pour savoir qu’elle n’est pas saine.

Il y a un tournant difficile lorsque les choses cessent d’être amusantes dans “Comment avoir des relations sexuelles”, lorsqu’un matin Tara disparaît des deux chambres d’hôtel. Certains sont inquiets. Certains ne le sont pas. Une personne trouve ça drôle. Elle revient et sa soirée est recréée pour le public, mais Tara est changée – une coquille de la personne dynamique qu’elle était quelques heures auparavant, incertaine de ce qu’elle ressent, si c’est valable et si quelqu’un s’en soucierait.

Walker laisse souvent la caméra s’attarder sur le visage et les yeux de McKenna-Bruce qui transmettent toutes les choses pour lesquelles elle ne trouve pas les mots. C’est une performance bouleversante et d’autant plus dévastatrice qu’elle est si subtile, sans grosses larmes ni bris de miroirs ni quoi que ce soit de théâtral. Tara se glisse dans un état dépressif que presque personne ne remarque. Ses vacances et sa vie se sont transformées en cauchemar ; Tout le monde s’amuse toujours.