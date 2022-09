Critique du film Cuttputlli : La « photocopie » de Ratsasan par Akshay Kumar-Rakul Preet Singh suscite des réactions mitigées ; les fans disent: “Nulle part près de l’original”

Cuttputlli d’Akshay Kumar et Rakul Preet Singh est sorti aujourd’hui sur Disney Hotstar. Le film serait une adaptation du thriller épique tamoul Ratsasan. Ils ont déplacé l’emplacement du Tamil Nadu à Kasauli. Akshay Kumar est présenté comme un policier au début de la trentaine. Eh bien, ceux qui ont regardé les deux films ont trouvé Cuttputtli décevant sur certains fronts. Alors que le film d’Akshay Kumar marque des points sur les valeurs de production, il semble que la narration ne soit pas aussi engageante que celle de Ratsasan. De plus, le méchant n’a pas une histoire appropriée comme nous l’avons vu dans le film Vishnu Vishal.

Certains ont commenté que les réalisateurs savaient que le film était médiocre, ils n’ont donc même pas pensé à le sortir en salles. De plus, certains internautes ont fait remarquer que c’est loin d’être une adaptation, et certaines scènes semblent complètement copiées-collées dans le film. De plus, certains aspects ne semblent pas convaincants. Mais il semble que les gens qui n’ont pas vu le Ratsasan original aient plutôt aimé Cuttputlli. C’est ce que disent les gens sur Twitter…

Encore une catastrophe pour #AkshayKumar comme #Cuttputlli #CuttputlliOnHotstar #CuttputlliReview n’a pas réussi à impressionner le public…. Rapport de catastrophe du public et des critiques d’OTT. Akshay Kumar est-il terminé. Je me sens vraiment mal en tant que fan Peut-il être en mesure de faire un retour avec #Ramsetu Gadar2 battra Gadar Records (@KuchBoloYaar) 2 septembre 2022

Montre unique grâce au point culminant faible @akshaykumar chor do ye chindi nd remake filme Faire un bon film d’action à grande échelle comme le type jour et chevalier johnwick #Cuttputlli #CuttputlliReview #CuttputlliOnHotstar La fin (@KillerAddy7) 2 septembre 2022

Fait @akshaykumar va comme Mithun Chakravarti monsieur au milieu des années 90 …. sortir 5-6 films en un an et a progressivement continué à faire la 2e tête royale ??#Cuttputlli Manish Sharma (@sukhijo2000) 2 septembre 2022

Regardé #CuttputlliOnHotstar. J’ai aimé la première mi-temps. La deuxième mi-temps était très mauvaise par rapport à l’original. Le personnage de Christopher a été ruiné. Akshay dans son mode de culpabilité Patiala House. La meilleure chose à propos du film était @sargun_mehta . Elle a volé la vedette. 1,5*/5#Cuttputlli B’wood (@Twentyo52159919) 2 septembre 2022

#Cuttputlli @akshaykumahr Monsieur, S’il vous plaît, aidez-nous en vous aidant du script original. Sarvesh B (@VB_Sarvesh) 2 septembre 2022

#CuttputlliReview – 1/2 Pensez à un thriller… à partir d’aujourd’hui vous vous souviendrez seulement #Cuttputlli ? Amélioré du tamil original, #AkshayKumar a un régal pour ses fans et les fans des autres stars qui ne divertissent guère en faisant moins de films. C’est un one man show. Sans défauts. SUPERHIT pic.twitter.com/XCXc5LKHYY Nitesh Naveen (@NiteshNaveenAus) 2 septembre 2022

Regardé #Cuttputlli au petit matin. Ressentez le frisson de ce film, encore une fois un travail de première classe par @akshaykumar monsieur avec aussi @sargun_mehta maman & @Rakulpreet très bonne prestation. Bon travail @ranjit_tiwari Monsieur ?#CuttputlliOnHotstar #AkshayKumarhttps://t.co/9PdPN8DW2a pic.twitter.com/KvvnjWiK6v Sukanta Khiladi (@sp_akkian) 2 septembre 2022

Il est évident que le film suscite des réactions mitigées. Un thriller bien fait est toujours une bonne montre unique. Même si le climax est décevant, on peut voir jusqu’au bout. Les fans d’Akshay Kumar peuvent se réjouir de Ram Setu à Diwali. Le film met également en vedette Jacqueline Fernandez et Nushrat Bharucha.