Critique du film Cuttputlli: Akshay Kumar rebondit enfin avec ce thriller psychopathe sombre qui méritait une sortie sur grand écran

L’équipe de Bell Bottom, l’un des meilleurs films de Bollywood de l’année dernière, est de retour avec une autre mission palpitante, glaçante et intense. Divertissement Poojac’est Cuttputlimettant en vedette Akshay Kumar et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux, les sorties sur Disney Hotstar sans grande fanfare, mais mon garçon, a fait ça Jacky Bhagnani et Deepshikha Deshmukh production, dirigée par Ranjit Tiwariqui avait également dirigé L’éxtremité inferieur de la clochemérite sa fanfare car c’est le premier vraiment hotte Film d’Akshay Kumar de 2022. Faites défiler vers le bas pour mon plein Critique du film Cuttputli…

Critique du film Cuttputlli : Points positifs

Reste fidèle à ce qu’un thriller à suspense devrait être, en veillant à ce que ni le rythme ni la tension ne baissent un instant. Akshay Kumar rebondit non seulement avec un film de qualité pour toute la famille après ne pas avoir profité du meilleur des moments avec ses trois dernières sorties, mais il sert également un rappel opportun de son talent lorsqu’on lui donne un rôle soutenu par l’auteur. Les détails techniques élèvent le scénario, le lieu et le travail de caméra jouant un rôle important dans la création de la bonne atmosphère tandis que le montage vous permet de rester debout en tant que public.

Oui, Cuttputlli est une adaptation du hit culte tamoul, Ratsasan, mais c’est exactement ainsi qu’une adaptation devrait conserver l’essence de l’original tout en forgeant son propre chemin. Akshay reçoit un soutien adéquat car Rakul Preet Singh, Chandrachur Singh et Sargun Mehta fonctionnent tous efficacement à l’écran.

Critique du film Cuttputlli : Négatifs

Les quelques points négatifs ici sont que les films auraient pu être plus courts et que le suspense, bien que très bon, semble un cran en dessous de Ratsasan, à condition que vous ayez vu l’original.

Verdict BL

Tout bien considéré, Cuttputlli est un retour en forme bienvenu pour Akshay Kumar à la fois en tant que film et en ce qui concerne sa propre performance. En fait, cela aurait dû arriver sur grand écran au cours de l’une de ses trois sorties précédentes cette année. Je vais avec 3,5 étoiles sur 5.