Critique du film : Coon, Olsen et Lyonne attendent la mort de leur père dans « Ses trois filles »

La mort n’est pas comme dans les films, explique un personnage dans « Ses trois filles. Christina, interprétée par Elizabeth Olsen, raconte à ses sœurs, Katie (Carrie Coon) et Rachel (Natasha Lyonne), l’histoire de leur père, qui est devenu particulièrement agité un soir alors qu’il regardait un film à la télévision après le décès de sa femme.

Ce n’est pas vraiment un souvenir agréable, ni un cadeau, pour aucun d’entre eux. Après tout, c’est aussi un film sur la mort.

Les trois femmes se sont réunies dans le petit appartement new-yorkais de leur père pour ses derniers jours. Il est à peine conscient, confiné dans une pièce qu’elles surveillent à tour de rôle en attendant la fin de cette horloge angoissante et imprécise. Mais même sans le stress de l’hospice, les tensions seraient élevées pour Christina, Katie et Rachel, des étrangères et presque des inconnues qui sont sur le point de perdre le seul fil qui les unit encore. Ensemble, c’est une cocotte-minute et une merveilleuse vitrine pour trois acteurs talentueux.

Le scénariste et réalisateur Azazel Jacobs a écrit et filmé « Ses trois filles », diffusé vendredi sur Netflix, comme une pièce de théâtre. Les dialogues semblent souvent plus scénarisés que conversationnels (sauf pour Lyonne, qui fait en sorte que tout semble sien) ; les lieux de tournage se limitent essentiellement à une poignée de pièces de l’appartement, la cour commune offrant un tout petit espace de respiration.

Jacobs plonge le public au cœur de l’action, en lui exposant lentement et délibérément le contexte et les informations. Katie, interprétée par Coon, a le premier mot, un monologue en fait, sur l’état des choses tel qu’elle le voit et sur la façon dont cela va fonctionner. Elle est l’aînée, une boule d’anxiété de type A, la mère d’une adolescente difficile et le genre de personne qui peut à peine cacher sa déception ou son profond ressentiment. Katie vit également à Brooklyn, non loin de son père, mais ne lui rend que rarement visite. Les tâches de gardiennage ont été confiées à Rachel, interprétée par Lyonne, une fumeuse de joints au chômage qui n’a jamais quitté la maison, aime parier sur les matchs de football et est sur le point d’hériter de l’appartement – au grand dam de ses sœurs. La plus jeune est Christina, une yogi tête dans les nuages, averse aux conflits et adepte de Grateful Dead qui vit à l’autre bout du pays et a dû quitter son enfant de 3 ans pour la première fois.

Jacobs n’a pas peur de laisser coexister le drame et l’humour, de s’infiltrer dans des moments inattendus. Il y a une absurdité indéniable dans le fait d’écrire une nécrologie pour un être cher dans une période difficile comme les soins palliatifs, qui capture réellement une vie et une personne et ne ressemble pas à une longue liste de faits biographiques et d’attributs positifs. Ajoutez à cela le fait que Katie essaie aussi frénétiquement d’amener un professionnel de la santé à l’appartement pour assister à un ordre de ne pas réanimer. Les femmes sont déchirées par un chagrin prématuré, souhaitant qu’il reste en vie mais aussi qu’il parte vite.

Ils sont tous richement dessinés et parfaitement mystérieux aussi, même pour eux-mêmes ; Jacobs est trop intelligent et à l’écoute de la nature humaine pour donner à quiconque une explication simple et directe. Tout le monde fait des suppositions sur les autres – beaucoup d’entre elles sont fausses, ou, à tout le moins, malavisées. Coon, avec sa voix tonitruante et théâtrale, est particulièrement adaptée pour jouer cette perfectionniste légèrement terrifiante et extrêmement critique. Lyonne, si douée pour les déviations cool, peut utiliser cette surnaturel pour atteindre un autre type de note : le chagrin silencieux. Et Olsen, jouant un personnage, brille vraiment dans ses choix non verbaux : une réaction, un moment seul dont elle ne sait pas qu’il est observé. Il ne serait pas surprenant que l’un ou tous obtiennent une certaine reconnaissance cette saison des récompenses (malheureusement dans un système qui est particulièrement mal équipé pour récompenser les petits ensembles avec trois protagonistes).

Certains films meurent en silence en streaming (celui-ci a été un peu diffusé en salles), mais « His Three Daughters » est l’un de ceux qui semble le mieux adapté à Netflix, ne serait-ce que pour sa capacité à atteindre un public plus large que celui qu’il aurait la chance d’atteindre dans un multiplex. C’est toujours captivant de voir tout cela se dérouler, même avec la tentation d’avoir le téléphone à portée de main. Que vous en fassiez une expérience de visionnage en solo ou en groupe peut dépendre de votre propre relation avec les membres de votre famille.

Et que dire de cette critique initiale selon laquelle les films ne parviennent pas à décrire correctement la mort ? C’est probablement toujours vrai. Mais des films comme « Ses trois filles » pourraient nous aider à donner un peu plus de sens à l’inévitable.

« His Three Daughters », qui sortira vendredi sur Netflix, est classé R par la Motion Picture Association pour « langage grossier et usage de drogues ». Durée : 101 minutes. Trois étoiles et demie sur quatre.