Critique du film Cobra: Chiyaan Vikram le fait sortir du parc mais le script le laisse tomber

Film: Cobra

Casting Cobra: Chiyaan Vikram, Srinidhi Shetty, Irfan Pathan, KS Ravikumar, Roshan Mathew

Cobra Directeur: R Ajay Gnanamuthu

Où regarder : dans les cinémas

Revue par : Sarvepalli Bhavana

VikramName, qui se bat depuis quelques années pour un succès commercial, misait sur le thriller d’action Cobra, réalisé par R. Ajay Gnanamuthu. Le film arrive sur les écrans aujourd’hui, 31 août, à l’occasion de Ganesh Chaturti. Sorti au milieu d’attentes décentes, voyons comment le film est… Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Bullet Train vaut votre temps ? Faites défiler vers le bas pour mon plein Critique du film Cobra…

De quoi ça parle

L’intrigue du film tourne autour de Madhie (Vikram), qui n’est pas seulement un génie mathématique génial, mais qui commet également des assassinats très médiatisés. Il est si intelligent qu’il ne laisse aucune trace de ses crimes. Un jour, il tue un roi britannique et s’en sort indemne. Il enfile également plusieurs tenues et possède plusieurs passeports pour pouvoir voyager et tuer des gens. Pendant ce temps, le responsable écossais d’Interpol Aslan Yilmaz (Irfan Pathan) est après l’assassin qui a tué le roi britannique. Au cours de son enquête, il découvre une révélation choquante sur cet assassin nommé Cobra. Qui est ce cobra ? Aslan a-t-il attrapé Cobra ? Quelle est la raison pour laquelle Madhya commet tous ces crimes alors que Cobra forme le nœud?

Regarder le Remorque Cobra dessous:

Ce qui est chaud

Vikram est génial comme d’habitude. Une fois de plus, il choisit un rôle pour montrer sa polyvalence et en fait un excellent travail. Que ce soit son langage corporel, ses dialogues et son style de marche, il est un régal à regarder chaque fois qu’il est à l’écran. De plus, toutes les scènes d’hallucination interprétées par le héros vedette sont excellentes. En plus de son jeu d’acteur, Srinidhi Shetty a obtenu un rôle charnu et elle a donné le meilleur d’elle-même. Mrunalini Ravi obtient un rôle soigné dans le flashback et elle était bonne. Mention spéciale à Irfan Pathan. se distingue comme le meilleur dans son rôle limité. Roshan Matthews obtient un rôle négatif et il l’a cloué. Cependant, son personnage descend la colline en seconde période. En ce qui concerne les aspects techniques, les valeurs de production sont de premier ordre. Le BGM d’AR Rahman vole la vedette et élève les débats.

Cependant, les chansons sont ratées. Les dialogues sont corrects, tout comme le travail de la caméra. Le montage aurait pu être bien meilleur car près de 20 minutes du film auraient été coupées. Le réalisateur Ajay Gnanamuthu a choisi une nouvelle toile de fond, mais il n’a pas réussi à la raconter de manière passionnante et divertissante. De plus, il a créé un scénario complexe qui confond encore plus les choses et peut ne pas être facilement compris par le public commun. La première mi-temps nous fait vibrer ici et là. Le bloc Interval nous laisse stupéfaits et crée également des attentes pour la seconde mi-temps. La performance de Vikram est un régal à regarder à l’écran.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Cobra est en descente depuis le début de la seconde mi-temps. D’un thriller passionnant, Cobra devient un film ennuyeux en seconde période. Surtout, le long flashback tue toute l’excitation et teste la patience du public. Les moments dramatiques impliquant des hallucinations créent plus de confusion au lieu d’exciter le public. Le montage aurait pu être bien meilleur car il nécessite plus de rognage. Aussi, le conflit entre les rôles clés n’est pas du tout bien établi par le réalisateur. Surtout, un scénario simple est rendu plus compliqué sans raison.

Verdict BL

Mis à part le fabuleux jeu d’acteur de Vikram et un excellent bloc d’intervalle, Cobra n’a rien à offrir. C’est un thriller à moitié cuit, qui commence bien, mais se dégrade au fur et à mesure que l’histoire avance. Une meilleure exécution et un meilleur montage auraient pu sauver le film dans une large mesure.