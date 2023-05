Critique du film Chatrapathi : les débuts de Bellamkonda Sreeniva déçoivent les fans ; les internautes bouleversés se demandent pourquoi Nushrratt Bharuccha a signé le film

Même les bons souhaits de Rajamouli n’ont pas pu empêcher le film d’être un désastre. Chatrapathi est un remake en hindi de Prabhas interprété par Rajamouli. Bellamkondu Sreenivas a fait ses débuts en hindi avec ce film, et les fans sont très déçus. Rajamouli était sacrément excité pour ce remake, mais on se demande si, après avoir vu les critiques des critiques et du public, il changera d’avis. Le film met également en vedette Nushrratt Bharuccha, qui est une grande dame de Bollywood et est connue pour faire un travail exceptionnellement bon, mais il semble qu’elle ait fait un mauvais choix car les fans sont mécontents de la voir dans rien dans le film et ils se demandent pourquoi elle a signé le film en premier lieu. « Chatrapathi va sortir le 12 mai. Je suis si heureux parce que cela vous est présenté par VV Vinayak garu, l’un des réalisateurs les plus massifs de l’industrie cinématographique indienne. L’histoire me tient tellement à cœur. Je suis particulièrement heureux car c’est Vinay Garu qui pilote le projet ».

#Chatrapathi REVUE – maut aajaye à Gale lagalena magar theatre mat jaana ! Rajamauli khoon ke Aasu Royenge yeh Film Dekh Ke Film Nahi Shraap hai ? C’est un pire film au rythme rapide! Mon respect a augmenté pour Arjun Kapoor pic.twitter.com/NZ2oEQUyoc Surajkumarofficial (@Surajkumarrevi1) 12 mai 2023

#ChatrapathiReview#SreenivasBellamkondas’appelle PAN India Film avec #NushrrattBharuccha est une attaque terroriste contre le public, où ils sont hantés par les créateurs #KGF Le syndrome et l’acteur est obsédé d’être un autre #RockyBhai. 1 pour ce film Absolute Crap. (Veuillez couper -.5 STAR pour pic.twitter.com/Ys4uOvg2pf Ashwani Kumar (@BorntobeAshwani) 12 mai 2023

En parlant de Bellamkondu, les gens analysent ses efforts en tant qu’acteur et prétendent même qu’il a essayé de rendre justice avec son rôle, mais les actions qu’il a prises dans le film étaient totalement louables, et cela vous fera vous échapper du théâtre avant même le film touche à sa fin. Les fans critiquent les scènes d’action OTT et prétendent qu’elles ont été réalisées dans les années 1990, et à l’ère d’aujourd’hui, personne ne regardera de tels films. Dans l’ensemble, même les critiques le qualifient de mauvais film et vous demandent de le regarder à vos risques et périls.