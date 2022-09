Critique du film Captain: Arya prouve à nouveau son courage dans ce thriller d’action qui vous offre une pause dans la routine et les comédies romantiques

Moulage: Arya, Simran

Directeur: Shakti Soundar Raja

Revue par: SArvepalli Bhavana

Arya est de retour dans les salles aujourd’hui avec le capitaine de Shakti Soundar Raja. Le héros Raja Rani est connu pour choisir des scripts différents de la routine. Il est sans aucun doute l’un des acteurs les plus bancables du sud et encore une fois, avec Capitaine, Arya est de retour avec un autre acteur artiste. Voici notre avis sur Capitaine.

De quoi ça parle?

Quelque part dans une forêt profonde et épaisse, un groupe d’officiers de l’armée, voyageant en jeep, se fait tuer. Personne ne sait qui les a tués. Cela s’est produit à plusieurs reprises avec de nombreux autres fonctionnaires également. Dans la scène suivante, le major Vijay Kumar (Arya) et son équipe sont en pleine mission de sauvetage d’otages. Après avoir réussi à sauver les otages, Vijay et son équipe sont chargés d’entrer dans le secteur 42, qui est plus proche de la frontière indienne avec trois autres pays. Vijay, en tant que capitaine, est invité à se rendre dans la forêt pour découvrir qui est derrière les meurtres de ces fonctionnaires. Le scientifique Keerthi (Simran) dit à Vijay qu’il y a une créature extraterrestre derrière tous ces meurtres. Quelle est cette créature ? Pourquoi est-ce que ça tue des gens ? Qui est le cerveau derrière tout ça ? C’est ce que Vijay doit dévoiler avec l’aide de son équipe et faire la fierté de l’Inde.

Ce qui est chaud?

Le concept est sympa. C’est différent de la routine et certainement quelque chose que le cinéma tamoul n’a pas exploré jusqu’à présent. Le réalisateur Shakti, plus tôt, a réalisé un film intitulé Tik Tik Tik et c’est un énorme succès. Pour en revenir à Captain, l’histoire est simple mais significative. Il est très clairement dit que les humains sont le cerveau derrière diverses destructions qui se produisent sur la terre et qu’un jour cela va nous mettre tous en danger. Les effets visuels sont l’atout principal du film.

Arya est entrée dans la peau du personnage et il a fait du très bon travail. Il est cet homme parfait et un officier de l’armée que n’importe quel pays voudrait avoir. L’héroïne Aishwarya Lekshmi n’a rien de grand à faire dans le film et on la voit à peine dans quatre à cinq scènes et une chanson.

Le rôle de Simran a des nuances négatives et elle est un choix parfait pour jouer le scientifique arrogant, égoïste et riche qui peut tout faire pour réaliser son rêve. Cette chanson romantique entre Arya et Aishwarya est belle et apaisante. La musique de fond et la musique D Imman ont assurément fait passer le film au niveau supérieur.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le réalisateur aurait dû se concentrer un peu plus sur la narration. Il aurait dû augmenter la durée du film (c’est 1h57 seulement) et élever le point culminant. La créature principale meurt à l’aide de deux bombes alors qu’il est difficile de tuer les créatures miniatures. Dans un film où l’aide de l’armée indienne est sollicitée pour tuer des créatures, l’élévation doit être grande. L’histoire doit être construite à plus grande échelle et le scénario est lent, même s’il est divertissant par morceaux.

Verdict BL : Ce thriller d’action est un must si vous voulez faire une pause dans la routine et les comédies romantiques. Arya est un délice visuel ici.

Notes : 3/5