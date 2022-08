Critique du film Bullet Train : la vedette de Brad Pitt vous emmène dans le voyage de votre vie avec de l’action badass, de l’humour ininterrompu et des cascades à couper le souffle

Film: Train à grande vitesse

Casting du train à grande vitesse: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michel Shannon, Benito A Martnez Ocasio, Zazie Beetz, Logan Lerman, Sandra Bullock

Directeur du train à grande vitesse: David Leitch

Où regarder : dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

Les films d’action où la plupart des événements se déroulent dans un mode de transport singulier ne sont pas nouveaux, mais la vitesse à laquelle ils laissent un impact durable est certainement rare. Speed, Con Air, Air Force One sont les plus mémorables qui me viennent à l’esprit (s’en tenir ici aux films d’action purs, c’est pourquoi les classiques comme Flightplan, Neerja et Executive Decision ne sont pas comptés).

En ce qui concerne les trains, les goûts de Von Ryan’s Express et Runaway Train rejoignent la ligue, mais ils ont été fabriqués il y a des décennies, et depuis, il n’y en a pas vraiment eu un pour vous épater, avec Under Siege 2 et Le Banlieue étant le plus proche. Eh bien, enfin, Brad Pitt et David Leitch se réunissent pour offrir un voyage en locomotive pour les âges avec Bullet Train. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Bullet Train vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Critique du film Train à grande vitesse…

De quoi ça parle

L’assassin-dépanneur Ladybug (Brad Pitt) saute dans un train à grande vitesse de Tokyo à Morioka pour ce qui semble être un simple travail de récupération, pour trouver plus tard le train grouillant d’autres assassins assortis, chacun avec des agendas individuels qui sont entrelacés vers un objectif commun .

Regarder le Remorque de train à grande vitesse dessous:

Ce qui est chaud

Les possibilités d’action et de cascades sont infinies dans un cadre du genre présenté dans Bullet Train, mais les réaliser avec nouveauté, à une vitesse vertigineuse, et garder les choses fraîches et intéressantes tout le temps nécessite une exécution du plus haut calibre, que le réalisateur David Leitch réalise avec une exécution d’une netteté remarquable et sans petites peluches de finesse. Ajouter une intrigue convaincante avec des cuillerées d’humour noir et rendre justice à tous vos personnages tout en injectant le récit avec des flashbacks non linéaires pour tous serait peut-être un peu trop demander quand vous obtenez déjà un film à indice d’octane élevé, Mais quand c’est ton jour de chance, laisse les cadeaux couler, et garçon faire Zak OlkewiczLe scénario de et la direction de Leitch les déversent en abondance.

Avec le talent que Leitch affiche de John Wick et Atomic Blonde à Hobbs & Shaw et maintenant cela, l’ancien coordinateur de cascades devenu réalisateur consolide certainement sa place en tant que personne à surveiller avec un brillant voyage cinématographique à venir. Jonathan Sélale travail de caméra, Dominique Lewis‘ la partition de fond, les effets visuels, la tonalité des couleurs, les costumes et la conception de la production sont tous de premier ordre pour ajouter la cerise sur le gâteau riche et crémeux, et avons-nous même besoin d’entrer dans la qualité, ou plutôt à quel point toutes les performances sont aérées et sans effort, et félicitations à Brad Pitt pour avoir permis à chacun d’avoir son moment au soleil, grand ou petit, afin que le film se développe comme un tour d’ensemble spectaculaire au lieu d’une croisière conduite par des étoiles, ce qui était le besoin de l’heure dans ce cas particulier .

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Le seul reproche ici est que celui d’Elisabet Ronaldsdottir aurait pu être plus net, quelques flashbacks interposés auraient pu être plus courts et la durée totale aurait pu être réduite de 10 à 15 minutes.

Verdict BL

Brillamment scénarisé, parfaitement réalisé par Deadpool 2 et David Leitch de John Wick et offrant une action effrénée et des cascades à faire monter l’adrénaline, Bullet Train est cette race rare de film d’action qui traite son cadre singulier de manière optimale tout en compensant les moments à indice d’octane élevé avec une portion généreuse ou un humour noir, une intrigue captivante, des indices intelligents qui se réalisent plus tard, et des personnages avec de la vraie viande et des histoires qui restent avec vous longtemps après. Ne manquez pas ce classique instantané de Brad Pitt Train à tout prix. Je vais avec 4,5 étoiles sur 5.