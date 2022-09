Critique du film Brahmastra : Ranbir Kapoor, le coup de maître d’Alia Bhatt pour n’assurer que des « critiques honnêtes » pour leur film ?

Brahmastra d’Ayan Mukerji mettant en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est sur le point de sortir le 9 septembre 2022. Récemment, les créateurs ont partagé une vidéo dans laquelle Ranbir, Alia et Ayan ont révélé qu’il y aura une projection de fans la veille du 8 septembre 2022. 8 est le chiffre porte-bonheur de Ranbir, il sera donc être intéressant de voir quelle réponse le film obtiendra des fans. Eh bien, c’est quelque chose qui arrive rarement à Bollywood.

La plupart du temps, nous avons vu des critiques sortir et de nombreux cinéphiles décident de regarder le film sur la base de critiques. Mais, ici avant les critiques des critiques, les critiques des fans seront publiées. De nos jours, si les fans n’aiment pas non plus un film, ils le critiquent simplement sur les réseaux sociaux, et s’ils aiment le film, ils font l’éloge. Donc, il semble que les critiques honnêtes de Brahmastra seront publiées ce soir.

La réservation à l’avance de Brahmastra a été sur une note très positive, et selon les premières estimations, le film se dirige vers un Rs. Ouverture de 30 crores. Si le film s’avère être bon et que le bouche à oreille est positif, on peut s’attendre à un Rs. 100 millions de week-end.

2022 a été une mauvaise année pour Bollywood car à part quelques films comme The Kashmir Files, Gangubai Kathiawadi et Bhool Bhualiyaa 2, aucun des biggies n’a bien réussi au box-office. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Brahmastra et on s’attend à ce que le film ramène enfin la gloire de B-town.

Pendant ce temps, Umair Sandhu, qui est membre du comité de censure à l’étranger, a récemment publié une critique de Brahmastra sur ses réseaux sociaux et a attribué au film 2,5 étoiles. Découvrez ses tweets ci-dessous

#Brahmastra = Tout ce qui brille n’est pas or !!! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

Les films fantastiques / d’aventure sont rares à Bollywood. En fait, tu veux faire l’éloge #AyanMukerji pour avoir été courageux, pour s’être aventuré dans une ruelle rarement fréquentée par les marchands de rêve ici. Mais le scénario et l’histoire sont une moyenne complète et parfois un désordre #Brahmastra ! 2.5 /5 Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

#RanbirKapoor l’air si confus dans #Brahmastra ! Il ne savait même pas ce qui se passait ? ! #Aliabhatt magnifique dans le film! Ouah ?! #MouniRoy l’air si effrayant ! Performance bruyante par elle! #AmitabhBachchan est la grâce personnifiée. Le seul regret est qu’il obtient moins d’images. Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

#Brahmastra = Merci encore Dharma Production de nous avoir trompés après #Liger ! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 7 septembre 2022

Eh bien maintenant, laissons aux fans ce qu’ils pensent de Brahmastra.