Critique du film Brahmastra: la vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt surpasse Baahubali et RRR en tant que plus grande extravagance visuelle du cinéma indien

Film : Brahmastra

Casting de Brahmastra : Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Amitabh Bachchan, Nagarjuna

Directeur de Brahmastra : Ayan Mukerji

Où regarder : dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

Bollywood n’a pas eu un excellent palmarès en matière de films fantastiques. Alors que la science-fiction a étonnamment bien réussi, la franchise Krrish étant le meilleur exemple et Ra One étant également un succès modéré, les films fantastiques de Bollywood allant d’Ajooba à Drona, Naksha ou Jajantaram Mamantaram ont régulièrement échoué à impressionner les critiques et le public. Inversement, en ce qui concerne les films basés sur la mythologie hindi, avec un Naksha et Vaah Life Ho Toh Aisi étant là pour chaque OMG et Taqdeerwala. Maintenant, arrive le réalisateur Brahmastra d’Ayan Mukerji, soutenu au maximum par le producteur Karan Johar qui a mis 5 ans à réunir tous les éléments ci-dessus, promettant une concoction fictive pas comme les autres. Alors, la star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt s’avère-t-elle être le spectacle vishal qu’elle a promis depuis tout ce temps ? La réponse est un oui catégorique. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Brahmastra vaut votre temps ? Faites défiler vers le bas pour ma critique complète du film Brahmastra …

De quoi ça parle

Une force maléfique est à l’œuvre pour rassembler les trois morceaux brisés de Brahmastra et réveiller Dev qui a déjà tenté de détruire le monde. Seul Shiva, un gars ordinaire avec des secrets latents et extraordinaires, peut être le sauveur involontaire.

Ce qui est chaud

Brahmashtra est sans conteste le plus grand spectacle visuel à ce jour du cinéma indien, encore plus grand que Baahubali et RRR de SS Rajamouli. Trois moments de chair de poule se détachent d’une scène de poursuite, le bloc d’intervalle lorsque Ranbir réalise toute l’étendue de ses pouvoirs et le point culminant jusqu’au point où Mouni Roy sort presque victorieux. Ce sont 5 ans de sang, de sueur et de sacrifice qui ont vraiment porté leurs fruits. Sachant qu’un budget de niveau Marvel n’est pas à leur disposition, Ayan Mukerji et Karan Johar créent “à merveille” un monde visuel qui frappe malgré ses limites monétaires grâce à la fois à la meilleure utilisation des effets visuels dans un film indien et à un travail de caméra époustouflant.

L’intrigue et le folklore sont également bien fusionnés avec une tradition moderne et sans sacrifice afin que tous les groupes d’âge puissent s’amuser. Même les chansons sont très bien tournées et n’entravent jamais le flux du récit. Quant aux performances, Ranbir Kapoor assume tout le film tandis qu’Amitabh Bachchan et Alia Bhatt sont ses piliers capables, tandis que Mouni Roy est le fleuret idéal et le camée de Nagarjuna est intense. Cela étant dit, Shah Rukh Khan vole toujours la vedette en 15 minutes. J’ai hâte de #BrahmastraMovie partie 2.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Les dialogues sont parfois si juvéniles que s’ils étaient encore un peu meilleurs, le film aurait peut-être été presque parfait. La piste romantique est également une épée à double tranchant, car même si elle est un catalyseur des pouvoirs de Ranbir, elle entraîne également l’histoire dans de nombreux endroits. Et le point culminant a été brillant jusqu’à ce que l’angle romantique frappe à nouveau après que Mouni ait presque gagné, mais encore une fois, une grande transformation dans l’avatar de Ranbir sauve la mise. Je suppose que le mérite revient à Ayan pour avoir toujours sauvé les choses juste au moment où vous pensez qu’elles sont sur le point de couler. Le montage de Prakash Kurup aurait également pu être plus serré d’au moins 20 à 25 minutes.

Verdict BL

Le régal visuel à lui seul vaut la preuve de l’admission pour Brahmastra deux fois. Les dialogues et la romance auraient pu être rationalisés, mais le monde fantastique et le folklore qui vous attirent sont suffisants pour garantir que presque personne ne devrait sortir du théâtre en disant qu’il n’a pas passé un bon moment. Je vais avec 3,5 étoiles sur 5.