Critique du film Brahmastra: la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt obtient une réaction mitigée; certains internautes le trouvent “au niveau hollywoodien” alors que peu l’appellent “désastre” [VIEW TWEETS]

Ranbir Kapoor et Alia Bhat’le film Brahmastra sort aujourd’hui en salles. Le film réalisé par Ayan Mukerji a beaucoup fait les manchettes à cause de la publicité négative. La tendance Boycott Brahmastra a pris le contrôle des médias sociaux avec une grande puissance. Maintenant, le film est sorti et les critiques affluent sur les réseaux sociaux. Une projection spéciale a eu lieu hier soir et maintenant nombreux sont ceux qui partagent leurs critiques du film. Certains partagent même des aperçus du film alors qu’une photo de Shah Rukh Khan est devenue virale.

Entertainment News: critique positive de Brahmastra

Sur Twitter, plusieurs ont fait l’éloge de Brahmastra. Les internautes semblent impressionnés par la chimie de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt et la direction d’Ayan Mukerji. Certains sont tout simplement époustouflants avec les visuels et les effets visuels utilisés dans le film. Découvrez les avis positifs ici :

#Brahmashtra Revue de la 1ère moitié du Canada: Visuellement brillant et bgm est formidable mais d’une manière ou d’une autre, le scénario est incohérent. #ranbir #AliaBhatt ne sont pas à leur meilleur niveau habituel. J’espère que les choses changent. #brahmashtrareview Meeraj (@meerajrules) 8 septembre 2022

#Brahmashtra examen authentique par Tollywood Movie Goer: Waouh !!!!! L’Inde s’est ouverte à un nouveau genre et est entrée dans un nouvel espace VFX.. quel spectacle visuel aux couleurs éblouissantes !! Ranbir, Alia, Nag mama à leur meilleur. L’histoire est convaincante et 45 minutes du film sont les meilleures. manoj veda (@manoj_veda) 8 septembre 2022

Brahmastra, première partie : Shiva m’a complètement époustouflé. Ma première expérience avec un film de Bollywood et cela m’a tout compris. C’est très Avengers / Marvel et la durée de 2 heures et 40 minutes s’est en fait envolée. Rempli d’action et de visuels magnifiques, c’est un must !#Brahmastra pic.twitter.com/hYPF579te8 Tessa Smith – Geek de maman (@MamasGeeky) 8 septembre 2022

Il y a beaucoup d’internautes qui n’ont pas du tout aimé Brahmastra. Dans les commentaires négatifs, Mouni Roy a été critiqué pour avoir agi de manière excessive et certains ont déclaré que l’histoire d’amour de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt n’apporte pas grand-chose à Brahmastra. Découvrez les tweets ci-dessous :

Ananya Pandey pour me bekar badnam hai asli exagérant ki dukan à est film moi hai ? Isiliye toh Kah rahe hain “Évitez le film, économisez de l’argent” Examen d’un mot – pathétique #BrahmastraReview #Brahmashtra #brahmastraboycott #BoycottBramhastraFilm #RanbirKapoor #Fiasco pic.twitter.com/kXeZhwfiWK ?? (@rkbabuu) 9 septembre 2022

Dekh Raha Hai Binod kaise bakwaas camée hai #ShahRukhKhan ka? Isiliye toh Kah rahe hain “Évitez le film, économisez de l’argent” Examen d’un mot – Pathétique 1 ? Les inconvénients- 1. Les effets visuels ne sont pas géniaux 2. La prestation de Mouni Roy 3. Pas de chansons de type transe énergique#BrahmastraReview #Brahmashtra #Brahmastra pic.twitter.com/pP8jMCrORW Avis sur Jagpal Jareda (@jpjaredaa) 8 septembre 2022

En voyant les critiques authentiques sur Twitter, cela montre clairement qu’il n’est pas à la hauteur du battage médiatique. Pas étonnant @ssrajamouli est resté silencieux sur ce film depuis 5 jours. Il a dû voir le montage final et est entré dans la zone de ?? #BrahmastraMovie #Bramhastra #Brahmashtra #BrahmashtraReview #brahmastra Rolex (@GajalaSonicS) 9 septembre 2022

Enfin regardé le film. On ne s’attendait pas au pire niveau de scénario. L’histoire n’est pas à la hauteur. La seule meilleure chose dans le film est le caméo de SRK. Le temps d’exécution aurait pu être réduit de 20 à 25 minutes. Note – 1/5 #RanbirKapoor #AliaBhatt #BrahmastraReview #Brahmastra pic.twitter.com/z1CVAIot6N Sommu SRK (@odisha_sm) 8 septembre 2022

Donc, sur la base de la critique de Twitter, prévoyez-vous de regarder Brahmastra ou non? Tweetez et faites-le nous savoir.