Critique du film Bob’s Burgers : Les Belchers grésillent sur grand écran

Bob Belcher et sa famille ont fait le saut sur grand écran et le film confirme pourquoi la sitcom animée Bob’s Burgers, récemment renouvelée pour sa 13e saison, est si appréciée des fans. Tout 238 épisodes de Bob’s Burgers adopter sans broncher la loi de Murphy, l’adage populaire selon lequel “tout ce qui peut aller mal ira mal”. Les intrigues loufoques et amusantes de chaque émission rendent presque impossible le choix d’un favori. Le film est maintenant diffusé sur Hulu et HBO Max.

Le film Bob’s Burgers, présenté comme une « comédie musicale-aventure-mystère », est une transition en douceur de la télévision. En surface, les débuts sur grand écran ressemblent à l’un des épisodes musicaux spéciaux en deux parties de la série, mais cela ne ressemble pas simplement à regarder un épisode sur un écran plus grand. Et avec une exposition qui n’encombre pas les dialogues, tout le monde peut voir le film The Bob’s Burgers et passer un bon moment.

Ateliers du 20ème siècle



En bref, le spectacle tourne autour des exploits quotidiens de la famille Belcher et de leur joint de hamburger moins que animé. Le film démarre avec la famille romantique à propos des projets d’été lorsqu’une conduite d’eau rompue ouvre un énorme gouffre devant leur restaurant. Bob (exprimé par H. John Benjamin) et Linda (John Roberts) tentent de trouver des moyens de faire fonctionner l’entreprise pendant que la banque menace de saisie. Pendant ce temps, leurs enfants élaborent leur propre plan pour sauver le restaurant.

Le scénariste et réalisateur Loren Bouchard s’en tient à ce qui fonctionne pour la série, comme des jeux de mots intelligents et des chansons accrocheuses, mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Au lieu de cela, Bouchard améliore et peaufine tout ce que les fans aiment dans la série.

Bien que le film soit accessible aux débutants, c’est vraiment un régal pour ceux qui ont vu les 12 saisons. Les animateurs ne perdent aucune opportunité d’incorporer des références et des rappels aux épisodes passés. Chaque fois que mes yeux se promenaient à l’arrière-plan d’une scène, il y avait une sorte d’oeuf de Pâques, que ce soit le brigadier qui passe au clair de lune comme une sorcière (saison 7, épisode 3), le graffiti de Jordan Cagan / Ghost Boy (saison 6, épisode 2) ou frappez le jeu de récréation Ga-Ga Ball (saison 8, épisode 9).

Le script surélevé nous donne également un aperçu plus approfondi des enfants qui arrivent à maturité. À l’approche de l’été, Gene, Louise et Tina font de grands projets et font un inventaire personnel. Tina (Dan Mintz) espère faire de Jimmy Jr. son “petit ami d’été”, mais a du mal à passer à l’action. Gene (Eugene Mirman) invente un nouvel instrument composé d’un distributeur de serviettes, d’élastiques et d’une cuillère. Lorsque les critiques sont moins que favorables, sa confiance en sa passion pour la musique vacille.

On peut dire que le film met un accent particulier sur la plus jeune Belcher, Louise (Kristen Schaal). Sa confiance précoce apparemment impénétrable prend un coup lorsqu’un camarade de classe l’appelle un bébé pour avoir porté ses oreilles de lapin roses emblématiques. Les fans ont longtemps spéculé sur la signification des “oreilles” de Louise, mais The Bob’s Burgers Movie fournit la vraie réponse, et c’est étonnamment sincère. (Spoils légers à venir.)

Après que son courage a été remis en question, Louise part à la recherche d’un moyen de prouver sa bravoure. Elle engage Tina et Gene pour la filmer en train de descendre dans le gouffre devant le restaurant au milieu de la nuit. Louise tombe dans la fosse et en essayant d’en sortir, déterre accidentellement un squelette humain. La découverte envoie des ondes de choc à travers la ville.

En regardant l’émission, il est facile d’oublier que Louise n’a que 9 ans, surtout quand elle élabore des plans sans effort, se sort des ennuis et déjoue les adultes. Bien qu’enveloppé dans l’atmosphère familière de la série, The Bob’s Burgers Movie offre aux téléspectateurs quelque chose de plus : la profondeur, la vulnérabilité et la croissance des personnages de la série alors qu’ils traitent des problèmes liés. Et il le fait sans nuire au plaisir.

Un complot de mystère de meurtre semble un peu plus sombre et plus mature pour l’univers de Bob’s Burgers, mais la cohérence des personnages et l’énergie globale du film rendent la torsion moins choquante. Les risques du scénario sont payants car il ne s’écarte pas du thème principal de la série : la famille est le plus important. Cela semble ringard, mais quel que soit l’obstacle auquel les Belchers sont confrontés, ils résolvent le problème en famille et se réunissent à la fin de chaque épisode (mais pas à la manière de Brady Bunch que vous pourriez imaginer).

Le film est un peu en retard lorsque le méchant est démasqué, mais ce n’est pas un facteur décisif. Tous les détails sont réglés avant le générique, et le film semble parfaitement préparer le terrain pour la saison 13. Vous n’avez probablement pas besoin de voir le film pour être prêt pour la nouvelle saison, mais je peux presque garantir que le nouveau les scripts incluront quelques références.

Il est probable que le film Bob’s Burgers sera éventuellement diffusé, mais ce film vaut le déplacement au théâtre, que vous soyez un fan inconditionnel ou non. Oh, et assurez-vous de rester pour la scène post-crédits.