Critique du film Bloody Daddy: les débuts sanglants de Shahid Kapoor devraient figurer en tête de votre liste de surveillance

Jio Studios apporte une grande variété de contenus à Jio Cinemas. Il semble faire beaucoup pour attirer le public vers sa plate-forme OTT. La dernière version est Papa sanglant mettant en vedette Shahid Kapoor, Ronit Roy, Rajeev Khandelwal, Sanjay Kapoor, Diana Penty et plus. Shahid Kapoor et Ronit Roy aux côtés de l’équipe de Bloody Daddy ont affirmé qu’il leur avait été présenté comme un «film OTT à grande échelle». Étant donné que c’est Shahid Kapoor avec des acteurs formidables qui s’ajoutent au casting de Bloody Daddy, on pourrait facilement se demander si le film aurait dû sortir en salles.

Ali Abbas Zafar a réalisé Bloody Daddy et ce n’est pas ses débuts dans le genre ou la plateforme. Arrive-t-il à faire ressortir le meilleur de Shahid Kapoor qui fait ses débuts dans le genre action pour la première fois ? Bloody Daddy sur Jio Cinema vaut-il votre temps? Devriez-vous vraiment l’inclure dans votre liste de binge ce week-end ? C’est ce que vous apprendrez à la fin de cet article.

Critique du film Bloody Daddy

Jeter: Shahid Kapoor, Ronit Roy, Sanjay Kapoor, Rajeev Khandelwal, Diana Penty, Zeishan Quadri et plus

Directeur: Ali Abbas Zafar

Producteur : Jyoti Deshpande de Jio Studios

Date de sortie : 9 juin 2023

Où regarder : Cinéma Jio

De quoi ça parle?

Bloody Daddy est un thriller d’action adapté d’un film français intitulé Nuit Blanche sorti en 2011. Shahid Kapoor joue Sumair qui est au département des stupéfiants de la police de Delhi. Sumair fait une descente dans une voiture transportant de la drogue qui l’emmène dans sa plus grande nuit d’aventure la plus douloureuse. Eh bien, le sac qu’il a volé est volé et le propriétaire du sac, un seigneur de la drogue nommé Sikander Chowdhary, prend son fils, Atharva, en otage. Comment Sumair parvient-il à trouver le sac contenant de la drogue et à sauver son fils forme l’histoire de Bloody Daddy.

Regardez la bande-annonce de Bloody Daddy ici :

Ce qui est chaud?

LE Shahid Kapoor ! Principalement Shahid, mais nous devons rendre hommage au reste de la distribution qui se compose de Ronit Roy, Rajeev Khandelwal, Sanjay Kapoor, Diana Penty, Vivan Bhathena et d’autres. La direction d’Ali Abbas Zafar vous garderait accroché et sur le bord de votre siège. En parlant de Shahid, son interprétation de Sumair est tout simplement fabuleuse et sans effort. Shahid enfonce ses dents dans le personnage et vous déplace vers le noyau interne. Son Sumair est gentil, sensible, espiègle et SANGLANT ! Il a livré une performance nuancée dans Bloody Daddy. Vous pouvez sentir les roues tourner dans l’esprit de Sumair alors qu’il tente de faire pencher la balance en sa faveur tout au long du film. Ronit Roy dans le rôle de Sikander, le baron de la drogue est fabuleux. Il est naturellement drôle et aussi sinistre bien qu’il retienne son côté le plus sombre jusqu’à la fin. Sikander est également un homme d’affaires en plus d’être un baron de la drogue. La performance équilibrée de l’acteur ne vous laissera jamais le quitter des yeux. Sanjay Kapoor et Mukesh Bhhatt forment un duo incroyable, et ils apportent une nouvelle tournure remplie de grands gags qui vous laisseront rouler.

Regarder Rajeev Khandelwal à l’écran est un délice pour ses fans. Ses scènes avec Shahid Kapoor sont un régal pour tous les amateurs d’action. Diana Penty est un flic honnête dans celui-ci. Vivan Bhathena joue le frère cadet de Ronit dans le film et vous voudriez en voir plus. Le cœur et l’âme de l’histoire est Shahid Kapoor en tant que père. Ses émotions et son impuissance, mais sa sensibilité et sa conscience vous serrent le cœur. L’acteur met la barre plus haut que jamais. Bloody Daddy a aussi de l’humour qui surprend. Mais heureusement, c’est subtil et non forcé. Les coups de poing sont lancés dans une conversation informelle mais frappent bien. L’action dans le film n’a rien d’OTT et Dieu merci pour cela. C’est réaliste, net et un peu gore mais bon, blâmez le genre.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Rien vraiment. Le rythme du film est un poison lent, mais honnêtement, ce n’est pas grave. À certains endroits, cependant, le rythme que l’on peut ressentir faiblit, mais il reprend tout de suite. Il aurait pu être un peu coupé, mais même cela est discutable.

Verdict BL :

Bloody Daddy mérite une montre et plusieurs fois. Malgré l’ère des remakes à Bollywood qui abaisse les normes, Bloody Daddy ne déçoit pas du tout. Au lieu de cela, il vous emmène dans des montagnes russes qui, à la fin du film, vous laisseront hurler et vous ramèneront éventuellement dans la file d’attente pour un autre trajet. Shahid Kapoor est un as, Ronit Roy est fabuleux et Rajeev Khandelwal est incroyable ! Aller avec 4,5 étoiles.