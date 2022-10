Critique du film Black Adam : The Rock méritait mieux

Dans sa vaste filmographie, Dwayne “The Rock” Johnson a dérivé des voitures, bravé des gratte-ciel qui s’effondrent, cogné Jason Statham, plongé des babouins assoiffés de sang dans un canyon sans fond, déjoué des terroristes nationaux qui voudraient infliger des dommages à une baie, frappé Vin Diesel, tiré un lance une fusée sur un loup mutant, affronte des tremblements de terre, frappe des missiles, écorche un lion mythique et se révolte contre une déesse polynésienne pyrokinétique déterminée à détruire la vie humaine. Voir un film dirigé par Johnson est un marché implicite selon lequel on échangera de l’argent pour voir Johnson défier les lois de la nature et de la logique et accomplir un exploit impossible ou trois.

Dans ses films, Johnson ne meurt jamais, ne perd jamais, n’abandonne jamais.

Grâce à son physique, sa personnalité d’homme dur et son charme fiable, Johnson est aussi proche d’un super-héros réel que n’importe quel humain sur la planète. Il n’y a peut-être pas d’acteur plus construit pour les super-héros que Johnson. Pourtant, il y a une petite ride amusante dans l’histoire cinématographique de Johnson: bien qu’il ait joué dans apparemment toutes les franchises d’action à gros budget pour sortir en salles, l’homme autrefois connu sous le nom de “The Rock” n’a jamais été dans un film de super-héros formel.

Johnson n’a jamais été dans le même univers cinématographique que Batman ou Iron Man; il n’a jamais rencontré les Avengers ou la Justice League. Johnson a déclaré qu’il recevait des appels en studio, mais rien ne s’est jamais senti assez juste pour lui et les studios.

Tout cela change avec la sortie de Adam noir cette semaine, le film de super-anti-héros de DC qui, selon Johnson, a duré 10 ans. Adam noir brisera la séquence non super de Johnson, et c’est une grande partie de ce qui le rend spécial. Malheureusement, cependant, les choses qui font ressortir ce film de super-héros frustrant sont rares.

Le blâme n’est pas sur Johnson ou ses co-stars, en particulier un Pierce Brosnan très séduisant.

Le problème est plutôt le choix du réalisateur Jaume Collet-Serra, des scénaristes Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani, et peut-être de Warner Bros. en général, d’encombrer Black Adam avec autant d’intrigues sans rythme. L’ascension de Johnson vers la célébrité des super-héros devrait être aussi simple que de regarder Johnson frapper des trucs; tout le reste devrait disparaître.

Adam noirLa plus grande faiblesse de est qu’il ne s’agit pas en grande partie de Black Adam

La décision la plus mystifiante de Adam noir, un film dont le marketing étendu et les multiples bandes-annonces suggèrent qu’il s’agit de l’anti-héros connu sous le nom de Black Adam, c’est que le film passe beaucoup de temps sur des personnages qui ne sont pas Adam. Curieusement, une grande partie du film parle d’une femme nommée Adrianna (Sarah Shahi) et de son fils Amon (Bodhi Sabongui).

Adrianna est une résidente du Kahndaq moderne, un pays qui semble être vaguement dans l’équivalent de l’univers DC du Moyen-Orient et qui est opprimé sous le régime mercenaire. Selon l’ancienne mythologie de Kahndaq, Black Adam – ou Teth-Adam, comme on l’appelait à l’époque – était un esclave qui a sauvé Kahndaq de tomber entre les mains d’un roi terrible. Ce roi a amassé le pouvoir des démons grâce à une couronne faite d’un matériau magique appelé Eternium. L’éternium est la seule substance qui blesse Adam, qui semble importante – aussi importante que la kryptonite, on pourrait penser – mais n’est vraiment pas traitée comme telle.

Après leur bataille, cette couronne magique est tout ce qui reste.

Adrianna, bien qu’elle connaisse bien le mythe et le danger imminent que représente cet objet magique, cherche à obtenir le couvre-chef du démon pour … Je ne suis pas sûr car le film ne fait pas un excellent travail en expliquant quels sont ses plans . Pour éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains ?

Plus d’informations à ce sujet dans une minute, car Adrianna et Amon ne sont pas les seuls personnages non-Adam avec lesquels nous passons beaucoup de temps. Le film présente également la Justice Society, à ne pas confondre avec la Justice du DCEU. Ligue.

La Justice Society est un groupe international de super-héros dirigé par Hawkman (Aldis Hodge) et Doctor Fate (Pierce Brosnan), qui enrôlent les recrues Red Tornado (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo) pour faire face au nouveau danger. Le groupe est également un incontournable de DC qui existe depuis les années 1940 mais qui n’a jamais attiré beaucoup d’attention (si vous le cherchez sur Wikipedia, c’est probablement un lien bleu ; il existe, mais vous n’avez pas cliqué dessus).

La Justice Society est plongée dans Adam noir sans introduction, sans apparitions préalables. Au départ, tout cela donne l’impression de rejoindre une ronde en cours de Double Dutch. Pourtant, les acteurs jouant les membres de la Justice Society font de leur mieux, même si nous ne savons pas exactement qui sont les héros qu’ils jouent.

Attendez, ce film ne s’appelle-t-il pas Adam noir?

Brosnan, drapé de robes baroques à lacets d’or, apporte une élégance digne au magicien qu’il joue. Hodge est charismatique, transcendant un personnage intrinsèquement maladroit – je veux dire, son masque a un bec. Swindell et Centineo ont une chimie amicale et facile.

S’il s’agissait d’un film sur la Justice Society, il force être un moment de plaisir. Mais finalement, le film utilise toutes ces pièces mobiles pour se nouer. Et attendez, ce film ne s’appelle-t-il pas Adam noir? Et n’est-ce pas la vedette de The Freaking Rock ?

Black Adam fonctionne mieux quand il se penche sur son étoile

Nous rencontrons Black Adam lors de l’aventure de recherche de trésors d’Adrianna, après qu’elle ait accidentellement conduit un seigneur de guerre et ses hommes de main à la couronne magique (excellent travail). À l’insu d’Adrianna ou des personnes qui tentent de la tuer, le cercle du démon marque également la tombe de Black Adam. Dans une dernière tentative pour se sauver, elle récite une incantation magique, le libérant accidentellement. Et wow, c’est violent.

Adam vaporise, mutile et explose les hommes un par un via un éclair, une super vitesse, une super force – ou parfois les trois à la fois. À un moment donné, il enfonce une grenade dans la bouche de quelqu’un. Habituellement, les super-héros ne sont pas autorisés à tuer des gens, mais Adam n’hésite absolument pas à se lancer dans une série de meurtres élégants. Ce tueur sans fioritures a cependant un cœur, car il prend sur lui de protéger Adrianna et son fils.

C’est aussi ce deathapalooza qui attire l’attention de la Justice Society – qui se bat d’abord contre, puis à côté de Black Adam, dans toute sa gloire ancienne.

Réveiller un surhumain endormi depuis 5 000 ans et lui apprendre le monde moderne est probablement le meilleur gadget du film et la meilleure utilisation de Johnson. Adam est extrêmement barbare, mais c’est en grande partie parce qu’il vivait dans un monde de tuer ou d’être tué. Pour Adam, il est déconcertant qu’Adrianna n’ait pas encore appris à Amon comment faire correctement la violence, et il demande sincèrement à savoir qui enseignera correctement au garçon ladite violence. Son dévouement à blesser les gens est joué pour rire; Adam ne comprend pas comment fonctionne la société moderne, et nous pouvons tous convenir qu’aucune bonne personne n’enseignera la violence à un enfant. Il y a cependant une part d’ironie : Warner Bros. a passé beaucoup de temps à nous promettre Adam noirle film, va être plus violent (le film aurait initialement eu une cote R) et métal (l’un des Adam noirLes slogans des affiches sont “le pouvoir né de la rage”) que les autres films de super-héros.

Johnson a commencé à la WWE, et ce mode de divertissement, comme les bandes dessinées, aime le mélodrame, le théâtre et les batailles entre le bien et le mal. Il est tout à fait logique que quelqu’un élevé dans la lutte professionnelle obtienne ce qui fait vibrer les super-héros et les super-vilains.

Le réalisateur Collett-Sera aime flanquer la violence d’Adam avec la marque de comédie lunky de Johnson, au carrefour du himbo et du père protecteur. Adam est un homme hors du temps; il ne comprend ni la télévision ni les armes à feu (il les appelle «magie faible»), et il est amusant de le regarder essayer de comprendre un monde vieux de 5 000 ans sans lui. Il ne sait pas ce qu’est un slogan de super-héros ou pourquoi il pourrait être avantageux de garder un prisonnier ou deux en vie. Il apprend rapidement que si vous ne tuez pas tous les hommes de main de votre ennemi, vous pouvez les griller pour obtenir des informations ou même les renvoyer à leurs patrons avec un message concis.

Alors que le film a ses moments – quand il raconte comment la violence a sa place dans notre monde; quand il montre à quel point Johnson peut être drôle et charmant – il est perpétuellement occupé à lancer quelque chose d’autre à notre façon, principalement les détournements d’artefacts démoniaques d’Adrianna et d’Amon.

Le film laisse beaucoup de questions ouvertes : quel est l’intérêt de libérer Kahndaq si une force maléfique déchaîne l’enfer sur Terre et qu’il n’y a plus de Kahndaq ? Pourquoi la Justice Society n’a-t-elle pas fait venir des frappeurs plus lourds s’ils faisaient face à une menace divine? Pourquoi cette couronne d’apocalypse est-elle fourrée dans le sac à dos d’un enfant ? Pourquoi est-ce que je regarde un film sur toutes ces mauvaises décisions, y compris Adrianna disant à tous ceux qui écouteront qu’elle n’abandonnera pas la couronne du démon et plusieurs scènes d’Amon sur une planche à roulettes crachotant d’un bout à l’autre d’un couloir ? Pourquoi ce film ne parle-t-il pas à quel point Black Adam est génial ?

La façon dont ce film est construit donne l’impression que quelqu’un pensait que Black Adam serait trop ésotérique ou, bizarrement, que Johnson n’est pas assez une star autonome pour livrer la marchandise. Malgré ce que la poussée marketing massive du film suggère, le réalisateur et les scénaristes ne semblent pas du tout intéressés par la création d’un super-héros qui ne ressemble pas à ceux que nous avons vus auparavant. Au lieu de cela, c’est un blitz de beaucoup de choses que nous avons vues auparavant et une montagne de peluches qui n’est pas convaincante – dommage car, pour la première fois depuis longtemps, Johnson semble prêt à nous donner un film de super-héros qui est bien plus que nous avons négocié.