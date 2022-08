Critique du film Bimbisara : Kalyan Ram porte le film sur son épaule

Film: Bimbisara

Casting de Bimbisara : Nandamuri Kalyan Ram, Catherine Tresa, Samyuktha Menon, Prakash Raj

Bimbisara Directeur: Mallidi Vasishta

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Sarvepalli Sai Bhavana

Bimbisara est l’un des films les plus attendus de l’industrie cinématographique Telugu. Mettant en vedette Kalyan Ram, Katherine Tresa et Samyuktha Menon dans les rôles principaux, le film est un film périodique basé sur la vie de Bimbisara, un roi Magadha.

De quoi ça parle

Bimbisara est un roi impitoyable du royaume de Trigartala. Il est mauvais et sa seule devise est de conquérir des royaumes sans aucune pitié. Mais la torsion ici est qu’il est maudit. Sa vie change et il est de retour, il arrive à nos jours avec plein de problèmes dans sa vie. Quelle est cette malédiction ? Quel est le lien entre le passé et le présent ? Qui est Bimbisara en premier lieu ? Pour connaître les réponses, vous devez regarder le film sur grand écran.

Ce qui est chaud?

Le réalisateur Vasishta fait ses débuts avec ce film et tout le crédit pour la réalisation d’un tel film lui revient.

Il a écrit une histoire intéressante mêlant le concept de voyage dans le temps avec une touche de fantaisie et d’émotions modernes. C’est en soi une nouvelle expérience pour le public.

Kalyan Ram a remporté un succès avec ce film et bravo à lui d’avoir pris tout le film sur ses épaules. En tant que roi impitoyable, il a fière allure. Les nuances négatives sont bien représentées. Que ce soit ses expressions ou son langage corporel en tant que roi, Kalyan Ram est de premier ordre. A ce stade de sa carrière, il a imaginé un tel sujet en prenant un risque avec un débutant.

La musique est un atout pour le film et merci à MM Keeravani de ne jamais décevoir le public.

Catherine Tresa est bonne comme la princesse. Après une longue période, Srinivas Reddy obtient un bon rôle et divertit le public.

Toute la première mi-temps a été bien établie et la meilleure partie est le voyage dans le temps sans perdre la logique. La comédie de situation une fois que le roi atterrit de nos jours est également assez bonne. Les effets visuels du film sont grandioses et vous laisseront impressionnés par beaucoup de suspense.

Regardez la bande-annonce de Bimbisara ici…

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Ce film parle du héros. Les héroïnes n’ont donc pas grand-chose à faire ici. La seconde mi-temps est assez lente et le personnage appelé Bimbisara a besoin d’un peu plus d’établissement. Une fois les rebondissements révélés, vous pouvez prédire la suite de l’histoire. Le deuxième personnage du héros a également besoin d’un peu de développement.

L’un des plus gros inconvénients est le méchant principal qui est faible. Un véritable acteur telugu avec plus d’intensité aurait fait toute la différence pour le film.

Verdict BL

Avec une histoire new-age et des effets spéciaux incroyables, ce film vaut la peine d’être regardé ce week-end.

Notes : 3/5