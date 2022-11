Critique du film Bhediya : Aventure, humour et rebondissements engageants font de cette vedette de Varun Dhawan un incontournable [Watch Video]

Le film de comédie dramatique Bhediya est maintenant dans les cinémas pour vous divertir. Dans ce film, Varun Dhawan, Kriti Sanon, Abhishek Bannerjee et Deepak Dobriyal, entre autres, ont fait un travail fantastique en termes d’acteurs. L’histoire du film commence avec l’entrepreneur en construction de routes Bhaskar, interprété par Varun Dhawan. Si nous parlons du jeu d’acteur de toute la distribution vedette du film, c’est incroyable et remarquable. Le prix du meilleur acteur revient à Abhishek Bannerjee ; il a fait le meilleur travail après Stree. Dans cette vidéo, nous montrons les aspects négatifs et positifs du film. C’est un film à voir absolument. Alors prenez vos billets et regardez-le.