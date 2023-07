Critique du film Bawaal: Le film de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor a son cœur au bon endroit mais…

Bawaal est la dernière offre d’Amazon Prime Video. Mettant en vedette Varun Dhawan et Janhvi Kapoor, c’est un film romantique avec une pincée de comédie et bien plus encore. Il est dirigé par le fabricant de Dangal et Chhichhore Nitesh Tiwari. C’est la première fois que Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sont associés dans un film. Compte tenu du succès d’OTT, les fabricants ont opté pour une route directe vers OTT pour Bawaal. La tendance à sortir des films sur des plateformes OTT a commencé pendant le verrouillage et maintenant, elle est devenue assez courante car elle offre un large éventail de publics. Alors Bawaal vaut-il la peine d’être regardé? Voici la critique complète.

Critique du film Bawaal

Jeter: Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, Manoj Pahwa, Anujman Saxena et plus

Langue: hindi

Genre: Drame romantique

Directeur: Nitesh Tiwari

Streaming sur: Amazon Prime Vidéo

Date de sortie: 21 juillet 2023

Verdict BL: 2,5 étoiles

De quoi s’agit-il?

Bawaal est l’histoire d’un homme nommé Ajay de Lucknow. C’est un homme soucieux de son image qui veut toujours se présenter comme quelque chose qu’il n’est pas. Joué par Varun Dhawan, Ajay est professeur d’histoire dans une école. Il n’a aucun intérêt pour le sujet mais il veut garder le poste. Il se marie avec une fille nommée Nisha Dixit jouée par Janhvi Kapoor. Elle est parfaite en tous points. De son apparence à ses antécédents familiaux, tout est en phase avec l’image macho d’Ajay. Cependant, elle est une «pièce défectueuse» telle que décrite par Ajay. Pourquoi il la considère comme défectueuse est quelque chose que vous saurez quand vous regarderez le film. Nous ne donnons pas de spoilers ! Leur histoire d’amour atteint un paroxysme le jour où ils se marient, puis la vie professionnelle d’Ajay est également bouleversée alors qu’il gifle le fils d’un député. Il propose un plan pour que son image ne soit pas détruite. Le plan est de voyager en Europe et de partager des vidéos avec des étudiants de lieux historiques de la Seconde Guerre mondiale. Nisha l’accompagne et c’est alors que commence leur véritable voyage d’amoureux.

Regardez la bande-annonce de Bawaal ci-dessous :

Ce qui est chaud?

Varun Dhawan a prouvé à maintes reprises qu’il peut jouer un personnage de garçon d’à côté avec la plus grande perfection. Varun Dhawan se glisse bien dans le personnage d’Ajay. Après Govinda, on peut dire sans risque de se tromper que Varun Dhawan est celui qui réussit son timing comique. Et son énergie ajoute du plaisir au film. Nitesh Tiwari a réussi à donner l’impression d’un drame romantique. Du dialecte à l’accent, les personnages de Bawaal comprennent bien l’essence. Les chansons du film ajoutent parfaitement aux émotions des personnages. De Dilon Ki Yeh Dooriyan à Tumhe Kitna Pyaar Karte Hain, les chansons sont la meilleure partie du film. Le casting de soutien joué par Manoj Pawah et d’autres est approprié. Bien que l’histoire de Bawaal semble un peu tirée par les cheveux et peu convaincante, les réalisateurs ont fait une tentative honnête de faire un bon film avec tous les éléments d’un artiste masala de Bollywood. Il a des chansons, de la romance, du drame et même un message fort à partager avec tous. La première moitié du film est remplie de divertissement et vous fera rire à de nombreuses reprises.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

L’histoire raconte qu’Ajay et Nisha voyagent à travers l’Europe pour comprendre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et apprennent également quelques leçons de vie. L’intrigue semble parfois être plus une leçon d’histoire qu’un drame romantique. Bien que Brownie pointe du doigt les créateurs pour avoir décrit avec sincérité les horribles incidents de la Seconde Guerre mondiale. Janhvi Kapoor fait de son mieux pour être une fille simple mais étant donné sa personnalité glamour, elle semble parfois inapte à jouer la fille d’à côté. Alors que le titre du film est Bawaal, on s’attendrait à ce que le film ait du Dhoom dhadaka, mais ce n’est pas le cas. Le film a son cœur au bon endroit mais manque de connexion.

Verdict BL

Bawaal est un film à regarder une fois mais ne gardez pas de grandes attentes. Il a aussi un bon message à partager avec tous.