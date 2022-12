Critique du film Avatar 2 The Way Of Water: le réalisateur d’Adipurush, Om Raut, qualifie le film d ‘«expérience phénoménale»; est sévèrement trollé

Avatar : la voie de l’eau a conquis le monde. La suite du film de James Cameron n’a reçu que des critiques positives de tous les coins. Une projection spéciale du film a eu lieu à Mumbai en présence d’Akshay Kumar, Varun Dhawan, SS Rajamouli, Varun Sharma, Kartik Aaryan, Mrunal Thakur, Pritam et bien d’autres célébrités. Tous n’avaient que de bonnes choses à dire sur Avatar: The Way Of Water. Mais c’est le réalisateur d’Adipurush, Om Raut, qui se fait troller pour sa critique et nous vous disons pourquoi.

Om Raut est sévèrement critiqué pour avoir fait l’éloge d’Avatar 2

Adipurush a Prabhas, Saif Ali Khan, Kriti Sanon et d’autres dans des rôles clés. Lorsque la bande-annonce d’Adipurush est arrivée sur Internet, elle a été sévèrement trollée. Les internautes ne pouvaient tout simplement pas arrêter de suivre les effets visuels et le look de Saif Ali Khan dans le film. Des mèmes à plus – La bande-annonce d’Adipurush a laissé beaucoup de déçus. Maintenant, lors de la projection spéciale d’Avatar: The Way of Water, Om Raut a déclaré que c’était une expérience phénoménale. Les internautes s’en prennent à lui en disant qu’elle doit en tirer quelque chose pour son Adipurush. Un commentaire disait “voir Om mettre spécifiquement l’accent sur le mot “3D” m’a fait rire . On dirait qu’il a appris ce que signifie réellement un film spécialement conçu pour être regardé en “3D”.

Découvrez la vidéo de la projection spéciale d’Avatar 2 ci-dessous :

Adipurush devrait sortir au mois de janvier de l’année prochaine. Mais il y avait des rapports faisant le tour que les fabricants voulaient reprendre certaines parties. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet. La bande-annonce d’Adipurush a reçu de graves réactions négatives, en particulier après la sortie du teaser de HanuMan. Les réalisateurs ont dépensé une bombe dans la réalisation d’Adipurush et tout le monde croise les doigts pour le sort du film au box-office. Le film est également resté dans les gros titres car les rapports suggèrent que les principaux protagonistes, Prabhas et Kriti Sanon, se fréquentent. Mais encore une fois, les rumeurs ne sont que des rumeurs.