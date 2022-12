Critique du film Avatar 2 The Way of Water: la suite de James Cameron est aussi glorieuse que possible, mais les fans sont déçus par l’apogée “étirée” [VIEW TWEETS]

L’année 2009 a été spéciale car le monde a découvert Avatar. James Cameron et son équipe ont créé un régal visuel qui est resté en discussion pendant des années. 13 ans plus tard, sa suite crée des vagues à travers le monde. Avatar : la voie de l’eau est arrivé dans les salles aujourd’hui et, naturellement, c’est le sujet le plus tendance sur les réseaux sociaux. Les fans ont attendu très longtemps pour regarder la partie 2 et il n’y a aucune chance que quiconque ayant vu l’Avatar original veuille manquer cette expérience. Alors que le film sort en salles, les critiques sont publiées sur Twitter et les fans n’ont que de bonnes choses à dire sur Avatar 2.

Entertainment News : les fans sont satisfaits d’Avatar 2

Les fans sont plus que satisfaits du régal visuel que James Cameron a une fois de plus présenté sur grand écran. C’est aussi glorieux que possible et les fans déclarent que le film dépasse leurs attentes. Le seul défaut que les fans pourraient relever est que le film est très long. Le temps d’écran d’Avatar est d’environ 3 heures, et les fans ont l’impression que l’apogée a été un peu étirée. En dehors de cela, les internautes ne s’extasient que sur les effets visuels utilisés dans le film, ce qui en fait une expérience ultime à regarder sur grand écran.

Découvrez les tweets sur Avatar 2 ci-dessous :

C’est GLORIEUX à regarder. Il a les meilleurs effets spéciaux ET 3-D que j’aie jamais vus de ma vie. Vous auriez pu me dire que cela a été filmé sur une planète extraterrestre et je vous croirais. C’est merveilleux.? Je n’ai jamais été aussi immergé dans un film. #AvatarTheWayOfWater #avatar pic.twitter.com/yYU2TktpJI Jacob Dominguez (@jacobadominguez) 16 décembre 2022

#AvatarTheWayOfWater Chef-d’oeuvre ? VFX & Visual’s Unlimited ?? À voir absolument dans les cinémas Mon tarif – 4/5 Mises à jour SK Cine (@SkCineUpdates) 16 décembre 2022

Le pré-intervalle et le point culminant du film sont assez étirés, mais je l’ai quand même apprécié, mais le public pourrait s’en lasser #AvatarTheWayOfWater #Avatar2 Manane ?? (@Indian_Instance) 16 décembre 2022

#AvatarTheWayOfWater a absolument dépassé mes attentes. Merci James Cameron d’avoir créé une série aussi incroyable. Ces films occupent une place très spéciale dans mon cœur Absolument magnifique Lumina ? (@lumina_snow) 16 décembre 2022

Envisagez-vous déjà de regarder Avatar 2 ? Il semble que ce soit une expérience à ne manquer sous aucune forme. Il est temps de réserver vos billets.