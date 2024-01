Critique du film : « Argylle » ne vous épatera pas | Divertissement

Un quadrillage de mystères a accompagné la sortie du film de Matthew Vaughn “Agylle.” Il y a le promu : Qui est le « vrai » Agent Argylle ? Ensuite, il y a toutes les conjectures (sans fondement) sur la question de savoir si l’amateur d’argyles Taylor Swift ça a quelque chose à voir avec le film. Mais surtout : pourquoi deux L ? Bien que nous puissions enfin mettre fin aux deux premières énigmes, nous devons postuler que l’orthographe doit permettre de différencier le film pour ceux qui veulent simplement acheter une paire de chaussettes.

Les chaussettes seraient un investissement plus judicieux. “Argylle”, une production de 200 millions de dollars d’Apple Films qui sort en salles jeudi, est un pari important pour lancer une nouvelle série d’espionnage, probablement avec des itérations à suivre telles que “Plaidd” et “Herringbonne”.

Des modèles croisés de ridicule et d’autosatisfaction traversent “Argylle”, un méta-film ennuyeux qui met énormément de piquant dans une histoire de haut niveau terriblement vide.

Il existe toutes sortes de films stupides. Cela peut même être de bonne qualité. « Step Brothers », par exemple, est un film brillamment stupide. “Argylle” sait que c’est absurde et essaie de s’amuser avec ça. Mais c’est un effort tendu, sans imagination, trop dépendant des rebondissements et des chutes d’aiguilles, qui laisse « Argylle » du mauvais côté de l’idiot. Le mieux que l’on puisse dire d’« Argylle », c’est qu’il se manifeste véritablement par sa bêtise.

Bryce Dallas Howard incarne Elly Conway, une romancière d’espionnage à succès qui vit tranquillement avec son chat (amélioré par CGI), Alfie, tout en évoquant des aventures de globe-trotter pour son agent Argylle. Le prologue maladroit du film nous plonge dans son monde, alors qu’Argylle (Henry Cavill) danse avec puis poursuit une cible sournoise (Dua Lipa, dont les quelques minutes dans le film sont peut-être les meilleures).

Alors qu’Elly réfléchit à une nouvelle fin pour son cinquième livre, elle se retrouve plongée dans un thriller d’espionnage réel. Dans le train, un véritable espion à l’air plus débraillé, Adrian (Sam Rockwell), s’approche d’elle au moment où des gars méchants se rapprochent. Tout au long de la rencontre, Elly cligne des yeux et voit Argylle à la place d’Adrian, un peu de surprise. fiction contre réalité qui jouera tout au long de « Argylle » de manière pour la plupart inintéressante.

C’est une prémisse familière dans de meilleurs films comme « Romancing the Stone » ou “La cité perdue.” Mais alors que ces films remplissaient leurs aventures de comédie, “Argylle” est étonnamment peu drôle, un scénario manquant de Jason Fuchs tente de compenser avec un switcheroo après l’autre. Finalement, tout le film ressemble à une blague, même s’il en contient peu.

Les acteurs continuent presque à faire tourner les assiettes absurdes du film. Parmi eux se trouvent Bryan Cranston, à la tête d’une organisation obscure appelée la Division, et Catherine O’Hara, la mère d’Elly. Mais les rôles sont fluides dans « Argylle ». Le fait que “Argylle” soit regardable témoigne du charme de Howard, et Rockwell élève également le matériau.

Le talent de Vaughn pour combiner un sens de l’humour narquois avec une ultra-violence flashy au ralenti lui a déjà valu des fans dans la série de films « Kingsman ». Il aime faire passer des tropes d’espionnage à travers une essoreuse irrévérencieuse. (Si « Kingsman » était un riff de 007, « Argylle » crèches de « Bourne ».) Ses films, bien que souvent colorés et pleins d’entrain, sont sournoisement méchants avec un sous-texte juvénile légèrement odieux de « pouvez-vous croire que je fais vraiment ça dans un film en studio ?

Avec suffisamment de rebondissements pour faire rougir un feuilleton de jour, “Argylle” montre à quel point cela peut peu représenter. Vous pourriez penser : film d’espionnage, acteurs amusants, lignes diagonales agréables – à quel point cela peut-il être grave ? Même si nous pourrions tous utiliser un film amusant pour le plaisir, vous aussi pourriez avoir des inquiétudes quant aux limites d’une telle inutilité à l’époque où Bryce Dallas Howard glisse sur une marée noire sur des patins de couteaux. De plus, aucun film véritablement intéressé par le bon temps n’oserait donner à Catherine O’Hara la possibilité d’être drôle. Tout ce dont elle a besoin, c’est d’un pouce.

En fin de compte, les mystères qui entouraient « Argylle » avant sa sortie étaient bien plus intrigants que ceux qui se sont déroulés au cours de sa longue durée d’exécution. Ces questions ressemblent davantage à celles-ci : utilisent-ils vraiment à plusieurs reprises le lien Apple Music ? Chanson des Beatles « Maintenant et puis »? Et : Ce film ne peut pas durer 139 minutes, n’est-ce pas ?

S’il y a une personne qui semble avoir la bonne idée dans « Argylle », c’est bien, comme d’habitude, Samuel L. Jackson. Il a un rôle vague qui l’oblige à attendre une transmission importante d’Adrian. Mais cela signifie effectivement qu’il passe une grande partie du film loin de l’action, buvant du vin rouge et regardant le match des Lakers. Gars intelligent.

“Argylle”, une sortie d’Universal Studios/Apple Studios, est classé PG-13 par la Motion Picture Association pour sa violence et son action fortes et son langage fort. Durée : 139 minutes. Une étoile et demie sur quatre.

