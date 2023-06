Critique du film Adipurush: ‘Likhte waqt jo maal phoonka…’ Les fans SLAM ‘grincer des dents’, l’image de Ravan dans Prabhas-Kriti Sanon starrer

Om Raut dirigé Adipurush mettant en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan starrer est sorti en salles. La réponse jusqu’à présent, passant par Twitter n’est pas géniale. Il y a quelques heures à peine, nous avons partagé comment les internautes ont critiqué le pauvre VFX d’Adipurush. Et maintenant, il semble que non seulement les effets visuels, mais aussi les dialogues d’Adipurush grincent des dents. Lorsque le teaser et les bandes-annonces d’Adipurush ont été publiés, le look de Saif Ali Khan en tant que Ravan est devenu viral et a également suscité une réaction drastique. Et les fans le claquent encore plus après avoir regardé le film.

Adipurush Twitter Review: Les fans claquent le dialogue grinçant et l’image de Ravan représentée dans le film

Les fans ont afflué en nombre pour regarder Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et d’autres vedettes célèbres Adipurush. Le film a déjà enregistré une fantastique réservation à l’avance. Cependant, il semble que les fans n’apprécient pas le film car Twitter bourdonne de mauvaises critiques. Le dialogue pendant le Lanka dahan est critiqué par les fans. Et ce n’est pas que celui-là. D’autres dialogues sont également appelés grincer des dents par le public. Manoj Muntashir a écrit des dialogues, selon IMDb. Certains qui ne connaissent pas le générique ont posé des questions sur le dialoguiste, le claquant. Adipurush est qualifié de pire expérience par l’un des internautes. C’est à la mode dans l’actualité du divertissement en ce moment.

Regardez la vidéo du casting d’Adipurush assistant à la projection du film ici :

Ce n’est pas ça, Ravan joué par Saif Ali Khan a également été critiqué. C’est son image et non le jeu d’acteur que les internautes critiquent. Eh bien, Ravan de Saif est vu dans une coupe à la mode. Il est également vu dans un T-shirt. Nous avons tous grandi sur Ramayan qui a été adapté de nombreuses fois dans le passé. Cependant, aucun n’a été aussi critiqué que celui-ci. Découvrez les réactions Twitter ici:

Entendre les premières critiques #Adipurush Il a des dialogues tels que ‘ Teri Jali ‘ ‘Tera Baap’ et tout Hath jodh kar nivedan agey se Ramayan na banaye, hum Ramanand Sagar ji ki Ramayan dekh lenge MaîtreGogo (@pawanrai87) 16 juin 2023

« JO HUMARI BEHNO KA HAATH LAGAAYENGE, UNKI LANKA LAGA DENGE » C’est un dialogue de #Adipurush. C’est la première impression qu’ils vont donner à la prochaine génération du Ramayana l’épopée et ensuite les blâmer d’être « Chapri ». Montrez-leur plutôt la version japonaise. pic.twitter.com/GMEWKGqu3R Samarth Sahni (@samsahni) 16 juin 2023

« Prabhas rencontre avec l’artiste VFX et dialoguiste d’Adipurush* créateur sur mesure : pic.twitter.com/f1SCf8muFx Prince (@Prince8bx) 16 juin 2023

Adipurush ke dialogue sach mein itne bure hai !!!!!! https://t.co/PbHmrfqglp Himanshu Wadhwa (@MarvelWadhwa) 16 juin 2023

#Adipurush ke dialogue ?????? « Teri bua ka bagicha hai kya jo hawa khane chala aaya » https://t.co/LOn35fLEsg ?????? (@TalksRoxx) 16 juin 2023

,@Je suis coincé bhai dil pr hth rkh ke btana agr tune film Dekh li ho to #Adipurush kitna ghtiya dialogue aur VFX hai Dialogue sun ke to lg rha tha directeur ko 5 laat maru Kya ghtiya film hai yar ? Aur isko old wale ramyan se comparer kr rhe sb ,bhai uska 1% bhi na hai ye je ? ? (@Aks_Prominence) 16 juin 2023

Abe gadhe kya chapari dialogue dale hai #Adipurush Mai.. Pure #Ramayana ko bande dessinée bana diya ? https://t.co/8A30Wnymlb Rahul Shendage ?? (@shendagerahul12) 16 juin 2023

Comme prévu, les mauvaises scènes VFX étaient cachées dans la bande-annonce. L’équipe graphique n’a corrigé que l’éclairage et les dialogues étaient encore plus horribles. Le jeu des acteurs était le pire et la direction était également terrible. #Adipurush #AdipurushReview #Prabhas #AdipurushOnJune16 Surajit (@surajit_ghosh2) 16 juin 2023

#Adipurush 2,5 ? ? BajrangBali #Hanuman Dialogue Ji : Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki. Ces dialogues bon marché sont écrits et ils s’attendent à ce que nos jeunes regardent ce Ramayan @manojmuntashir @omraut Honte Désolé frère ? pic.twitter.com/RZXzhhztPM Je suis Mayur Rajpara (@iamv_Parth1607) 16 juin 2023

« Agar koi hamari beheno ko chedega to unki Lanka laga denge » – Hanuman Juste un extrait des dialogues du grincer des dents d’Adipurush ? Une merde de 500 crore en termes de VFX #Adipurush et le dialogue… nous ne pouvons toujours pas représenter la plus grande épopée de l’Inde au monde… VFX bura nhi hai… ghatiya hai pic.twitter.com/FOVUVJwx2Z Rumourverse (@27Samir32) 16 juin 2023

Mauvais film Mauvaise écriture des dialogues Mauvais jeu Mauvais effets visuels Mauvaise direction J’étais tellement excité de découvrir le Ramayana sur grand écran Mais Omraut luccha a gâché chaque scène#Adipurush Un éro (@Vinay__M) 16 juin 2023

#adipurush bahut bekar banai hai bhaai VFX se lekar dialogue sab kharab ; un B @manojmuntashir jaise dialogue likhenge à ummid bhi yahi thi ; teaser mein salut dikh gayi thi 2 paire se 10 sar vali bakvas ; Note- /5#AdipurushOnJune16 Données X ? (@AtoZDataX) 16 juin 2023

#AdipurushReview S’il vous plaît ne gaspillez pas votre argent #Adipursh est ma pire expérience théâtrale. Prabhas comme Shree Ram est un mauvais casting Omraut devrait prendre sa retraite de Direction. Adipurush VFX <<<< Films d'animation Dialogue ?? La seule bonne chose à propos d’Adipurush est BGM par Ajay Atul Digvijay R (@DigvijayK285) 16 juin 2023

Le dialoguiste @manojmuntashir devrait être poursuivi pour avoir écrit de terribles dialogues pour #Adipurush. C’est un mauvais service au Ramayana et au Seigneur Ram ! Je m’attends à un grincer des dents similaire dans la 2e moitié du film ! Que Dieu sauve le film ! https://t.co/t0MsUlB2Xa Neelesh (@ImNeeleshK) 16 juin 2023

Qui est le dialoguiste de #Adipurush .. Complètement pathétique ? … Le département VFX et repos jusqu’à présent est correct cependant .. Révision avant 13 heures .. #Prabhas , #KritiSanon Manoz Kumar (@ManozKumarTalks) 16 juin 2023

#Adipurush Porte l’aspect de » Pourquoi tu devrais détester le cinéma » Jeu d’écran vraiment médiocre avec des visuels légendaires ultra pro max « teri buwa ka bagicha hai jo ghum aaya » reste le dialogue du siècle Désastre au nom du Ramayana ? pic.twitter.com/Q657G0HHim Yogesh AryA (@Thorfinn1113) 16 juin 2023

tel tere baap ka kapda tere baap ka ab jalegi tere baap ki . Je suis tellement dépassé par le dialogue qu’ils ont fait dire à Hanuman #Adipurush #FuckedUp manishalakhe (@manishalakhe) 16 juin 2023

Dialoguiste ne jo dialogues likhte waqt maal phoonka hai wo mujhe bhi phoonkwaa do please ?? De plus Poori film Baahubali 3 ki sentiment de rahi ??#Adipurush #AdipurushReview #AdipurushOnJune16 Manas Sinha (@MemerYaniMain) 16 juin 2023

Ye rahi sone ke lanka ka ravan pic.twitter.com/xLFuxOQVQu ?? || || Arshpreet ?? (@soodan_arsh) 16 juin 2023

Ravan avec coupe Spike.. ?? Sonar Deepak (@deepaksonar911) 16 juin 2023

Ravan après avoir sauté des horlicks et obtenu une coupe de cheveux de Rs 50 à Khan naai. Rudra Sharma (@VaivasvataManu) 16 juin 2023

Ravan ka kya coupe de cheveux hai bhaii ? KHUSHI (@khushiiiiii___) 16 juin 2023

Ravan numérique Aftab Khan (@ Aftab Khan19920) 16 juin 2023

Ravan à deux étages Swaraj (@Swaraj1468) 16 juin 2023

vous Ravan nahi, Rangeela hai https://t.co/HRbrHB0rdO Dame de fer (@Damedefer9998) 16 juin 2023

Bahut salut bakwas casting teinte hai ????ram ravan jese lg rhe hai aur ravan pata nhi itna élégant kab se hogya ???? Rashi Jain (@Jrashi96) 16 juin 2023

Pas content du personnage de Ravan ? ? (@keystonehabitee) 16 juin 2023

Ravan porte un t-shirt mumtaj Devi (@mumtajdevi) 16 juin 2023

Ye ram kam r ravan jyda dukh Raha hy ? https://t.co/018tdG5IPR FQ Farhad (@fbdisponible) 16 juin 2023

Ye ravan mai sunny leone ghus gayi hai kya kar kya Raha hai Nachiket (@Lothar88715689) 16 juin 2023

Controverse sur le teaser d’Adipurush

L’année dernière, le teaser d’Adipurush a été fortement critiqué par les fans. Le VFX, en particulier, a été appelé par les fans. Alors qu’ils grincent encore des dents sur le CGI, cette fois, ils ont plus de plaintes. Prabhas joue Raghava alias Lord Ram, Kriti joue Janaki alias Sita, Sunny Singh joue Lakshman et Saif joue Ravan connu sous le nom de Lankesh à Adipurush. Le scénario et l’histoire ont été écrits par le réalisateur Om Raut. Dans le même temps, Adipurush est également divulgué en ligne sur divers sites Web torrent et piratés.