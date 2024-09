Critique du Fantastic Fest 2024 : le Père Noël nous offre du sang ce Noël avec TERRIFIER 3

En 2022, Damien Leone Terrifiant 2 Le film a fait un carton dans les salles obscures. Non seulement il a suscité beaucoup de discussions dans les festivals, mais un film d’horreur sur un clown tueur a eu une grande diffusion dans les salles et a été LE film dont les gens ont parlé cet Halloween. Ce qui était passionnant. C’est toujours passionnant quand un petit film d’horreur indépendant fait un tabac et attire de nouveaux publics. Et celui-ci en particulier, étant donné le facteur gore, était quelque chose que les cinéphiles grand public n’avaient pas souvent l’occasion de découvrir.

Avec un tel niveau de succès, il n’était pas surprenant que Terrifiant 3 a été annoncé. Et cette fois, Art le Clown est de retour pour foutre en l’air votre Noël !

Le film se déroule cinq ans après le dernier volet. Sienna (Lauren LaVera) suit un traitement psychiatrique pour l’aider à surmonter le traumatisme provoqué par sa dernière rencontre avec Art (David Howard Thornton). Elle quitte le centre de traitement à temps pour rejoindre sa tante, son oncle et sa cousine Gabby (Antonella Rose) pour les vacances. Elle se porte plutôt bien, tout bien considéré, mais elle est toujours hantée par les souvenirs du clown maléfique et de ce qu’il a fait à sa famille et à ses amis. Elle fait des cauchemars intenses et des hallucinations éveillées dans lesquelles elle voit des images et des personnes du passé, mais n’a aucun moyen d’interagir avec elles ou de les sauver.

Pendant ce temps, Art le Clown est de retour et cette fois, il emmène Vicki (Samantha Scaffidi) avec lui. Il se livre à toutes sortes de manigances de vacances en marge de l’histoire tandis que Sienna essaie de s’installer avec sa famille. Le meilleur moment est probablement celui où il entre dans un bar et trouve un Père Noël en congé en train de boire une bière, et il est complètement geek à l’idée qu’il se trouve en fait dans une pièce avec le « vrai » Père Noël. Et puis, bien sûr, tout le monde dans le bar finit par mourir.

Il y a de l’humour, du sang et une tonne de carnage provenant de tous les angles dans ces scènes, comme les fans de la série s’y attendent. Et une fois de plus, les effets spéciaux sont de premier ordre. Gnarly, sanglants, exagérés de la meilleure façon possible. Leone excelle constamment à livrer un film violent et sanglant d’une manière qui est à la limite du dessin animé, mais pas si folle qu’elle empêche le public de se tortiller. Il se délecte de l’espace entre le brutal et l’absurde. Tout comme dans les films précédents, le travail de maquillage dingue-fou-horrible est au centre de la scène et les amateurs de gore auront de quoi se régaler les yeux.

Alors que Terrifiant 3 Bien que l’histoire continue et nous offre le prochain chapitre du voyage de Sienna, l’histoire de celui-ci s’avère un peu plus faible que son prédécesseur. L’intrigue se résume vraiment à la mise en scène pour amener Sienna à affronter Art et Vicki dans le final, et bien qu’il y ait de nombreuses scènes de meurtre-clown-chaos entrecoupées pour garder les fans excités, l’histoire elle-même est plutôt mince. L’une de mes frustrations avec Terrifiant 2 C’était la séparation qui semblait exister entre les scènes artistiques et le récit que l’histoire de Sienna faisait avancer. Les deux côtés du film ne s’intégraient pas toujours sans heurts. Cela semble être la technique choisie pour la série, car elle est de retour, et même si elle ne fait certainement pas dérailler le film, elle le ralentit.

Lauren LeVera prouve une fois de plus qu’elle est une actrice forte et un point d’ancrage dans ce film. Elle joue Sienna avec une force et une confiance qui donnent vie au personnage. Bien qu’elle n’ait pas autant de ressources à sa disposition cette fois-ci, elle donne tout ce qu’elle a et offre au public une héroïne que nous pouvons soutenir, ainsi qu’un adversaire redoutable pour Art. Et en parlant d’Art, David Howard Thornton injecte une fois de plus le mélange approprié de manigances de mime et de brutalité sinistre que le public attend du clown cauchemardesque.

Si vous êtes déjà fan de Terrifiant Si vous êtes un fan de la série, ce dernier volet ne sera pas une perte de temps. Il y a suffisamment de contenu qui saura plaire aux super fans, malgré un scénario faible. Si les films précédents n’étaient pas vraiment votre truc, celui-ci ne le sera probablement pas non plus. Mais d’une manière ou d’une autre, Art the Clown est de retour en force, et Noël est devenu un peu plus sanglant.

Note du film : 3/5