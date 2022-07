Critique du « fair-play » : braquer les projecteurs sur le travail invisible

Les conseils inclus dans le livre d’Eve Rodsky “Fair Play”, un guide pour partager le travail domestique et atteindre l’harmonie dans la maison, ne vous épateront pas. Le temps d’une femme est-il aussi précieux que celui d’un homme ? Qui savait! Mais il y a un effet fortifiant à organiser ces axiomes en séquence. Le documentaire « Fair Play », réalisé par Jennifer Siebel Newsom (« Le grand mensonge américain ») et basé sur le livre de Rodsky, reproduit sa lucidité en positionnant des entretiens avec de vraies familles aux côtés des directives de Rodsky. Alors que ses styles, y compris la musique gaie et les graphismes mignons, peuvent parfois friser la banalité, ses idées et ses conseils sont encourageants, exploitables et nécessaires.

En tant que guide parlant, Rodsky est une société cinématographique aimable. Elle décrit avoir grandi en tant qu’enfant clé d’une mère célibataire et comment les tensions auxquelles elle a été confrontée dans sa jeunesse ont influencé ses valeurs en tant qu’épouse et mère. Une franchise admirable guide son témoignage : Rodsky raconte des moments de colère contre son mari et décrit les manières spécifiques dont elle l’a entraîné dans l’art de s’approprier les tâches ménagères.