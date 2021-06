La plupart des documentaires sur des personnes célèbres ont tendance à être des exercices de culte des célébrités, et « Rita Moreno: Juste une fille qui a décidé d’y aller » ne fait pas exception. Réalisé par Mariem Pérez Riera, le film est un portrait rempli d’images d’archives éblouissantes et dépouillé d’ambiguïtés et de points de vue peu flatteurs. Pourtant, ce n’est pas votre hymne moyen parce que Moreno, une actrice portoricaine pionnière dont la carrière s’étend sur plus de sept décennies, n’est pas votre star moyenne. La principale tête parlante du film parmi un défilé d’anciens collaborateurs et de sommités latino – dont Lin-Manuel Miranda (co-producteur exécutif), Gloria Estefan et Eva Longoria – Moreno a toute latitude sur son histoire, qui sert également d’étude de cas dans le des hauts et des bas du showbiz pour une femme de couleur.

Sous contrat de studio dans les années 50 et 60, Moreno raconte les moments douloureux qu’elle a passés à jouer des « filles de l’île illettrées et immorales » et à repousser les dirigeants d’Hollywood qui exigeaient des faveurs sexuelles. Dans une scène, probablement mise en scène, du documentaire, nous voyons Moreno regarder le témoignage de Christine Blasey Ford 2018 dans sa loge sur le tournage de la série Netflix « Un jour à la fois ». C’est une façon maladroite de faire la transition vers ses propres expériences d’abus, mais situe néanmoins Moreno et son engagement de toute une vie en faveur de l’activisme social le long d’une trajectoire historique féministe.

Après avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « West Side Story » en 1962 (elle est l’une des deux seules latines à avoir reçu un Academy Award ; Lupita Nyong’o, qui est né au Mexique, est devenu le deuxième en 2014), la carrière de Moreno n’a pas monté en flèche comme on pourrait s’y attendre. Au lieu de cela, il s’est étendu à travers les médiums et les genres. Ce documentaire attribue son tour à la comédie, à la télévision et au théâtre pour l’avoir libérée de son personnage exotique de sexpot. Il est presque difficile de croire que le rayonnant Moreno que nous voyons dans le film – qui à 89 ans continue d’incarner cette qualité ineffable et rare que nous appelons la puissance des étoiles – ait jamais été retenu. Bien que ce contraste soit précisément ce qui rend son histoire si passionnante et vitale. Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller

Classé PG-13 pour le contenu thématique mature, le matériel suggestif et un langage fort comprenant une référence sexuelle. Durée : 1h30. Dans les théâtres.