Critique du «dimanche de Pâques»: une comédie familiale philippine qui fait du bien

“Easter Sunday” a tous les ingrédients d’une comédie familiale entraînante : le protagoniste est un acteur et comédien en difficulté avec des parents farfelus et une relation difficile avec son fils. Le film présente principalement des acteurs philippins, avec de merveilleuses blagues spécifiques à la culture et un casting de personnages qui s’inscrivent dans des archétypes d’immigrants stéréotypés, mais non moins vrais. Non seulement les téléspectateurs philippins verront leurs familles représentées ici; une grande partie sonnait également fidèle à ce critique dominicain.