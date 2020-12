La réponse semble être qu’il vient de est. Mais quelques personnes interrogées insistent sur le fait que le prodigieux abus de drogue et d’alcool de MacGowan (et le manque général de soins personnels, longtemps illustrés par la gueule de MacGowan) n’est pas motivé par un appétit d’autodestruction, mais un goût de la vie.

Ce zeste ostensible et un amour indéniable de la culture irlandaise sont véhiculés dans un ragoût de clips de films, d’animations, de discussions à l’écran et de séquences d’archives – une grande partie de l’époque où MacGowan, maintenant âgé de 62 ans, dirigeait les Pogues, un groupe qui a mis un timbre punk sur les irlandais musique et succès avec «Fairytale of New York», un air de Noël hipster. Le réalisateur Julien Temple – qui a d’excellents documentaires sur les Sex Pistols, Joe Strummer et d’autres musiciens galvaniques à son actif – est très doué pour ce genre de choses.

Comme le sous-titre du film, «A Few Rounds With Shane MacGowan», l’indique, il s’agit de l’émission de MacGowan, et non d’un récit conventionnel sur l’industrie de la musique. Un type invétéré de type «je l’ai fait à ma façon», le chanteur, maintenant en fauteuil roulant, a refusé d’être interviewé formellement.

Au lieu de cela, il communie avec des amis célèbres, notamment le leader du Sinn Finn Gerry Adams et l’acteur Johnny Depp, qui est également producteur ici. (« Qu’est-ce qui vous fait penser que j’ai pu rester éveillé grâce à ‘Pirates’? », Demande MacGowan à Depp, qui a joué dans la série de films « Pirates des Caraïbes ». « Qu’est-ce qui vous fait penser que j’ai fait? », Répond Depp.) MacGowan est indescriptible rire, mêlant les aspects les moins attrayants du sifflement et du gargouillis, le rend inquiétant même lorsqu’il est légèrement éloquent.

Non classé. Durée: 2 heures 4 minutes. Dans les théâtres et sur jeu de Google, Apple TV et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.