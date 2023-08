Critique du court métrage de Gadar 2: Sunny Deol, la vedette d’Ameesha Patel emballe un solide coup de nostalgie

Aujourd’hui, Gadar 2 arrive dans les salles. Anil Sharma ramène le duo emblématique de Sunny Deol alias Tara Singh et Ameesha Patel dans une histoire se déroulant en 1971. C’est dans la période de la guerre indo-pakistanaise. Simrat Kaur et Utkarsh Sharma rejoignent le film. Notre correspondant regarde maintenant le film. Voici une rapide revue…

De quoi ça parle?

Sunny Deol, la vedette d’Ameesha Patel commence sur une note émotionnelle. Nana Patekar raconte ce qui se passe après qu’Ashraf Ali ait renvoyé Sakina avec Tara Singh. Hamid Iqbal est le chef du bataillon pakistanais chargé d’arrêter Tara et Sakina. Il a soif de vengeance. Il tue Ashraf Ali, le père de Sakina en utilisant sa position. Il veut maintenant tuer Tara Singh. Ailleurs, en Inde, Tara Singh, Sakina et Jeete vivent près de Pathankot. Ils mènent une vie très heureuse et normale. Jeete se révèle être un fan de films hindi et veut être acteur. Tara est contre. Au même moment, Hamid Iqbal attaque Ram mais l’armée indienne manque de moyens pour se défendre. Tara Singh arrive avec des renforts. Cependant, dans ce processus, il est capturé. Sakina fait de son mieux pour avoir des nouvelles de Tara mais en vain. C’est alors que Jeete décide d’aller au Pakistan et de chercher son père. Là, il se cache et rencontre Muskan. Cependant, la torsion est que Tara n’est pas au Pakistan.

Ce qui est chaud?

Sunny Deol et Ameesha Patel se glissent très bien dans les rôles de Tara Singh et Sakina. La première mi-temps est pleine de moments de nostalgie, de drame familial. La musique est exceptionnelle et à la hauteur de la musique originale du film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Jusqu’ici, tout va bien. Le rythme est un peu lent. Mais c’est pour planter l’intrigue.

Maintenant, il est temps de regarder Tara Singh en action. Restez à l’écoute de BollywoodLife car nous apportons une critique complète juste après le film.