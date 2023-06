Critique du court métrage Adipurush: Saif Ali Khan dans le rôle menaçant de Lankesh vole la vedette à Prabhas, vedette de Kriti Sanon

Adipurush mettant en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et plus est maintenant dans les cinémas à regarder. Le Om Raut réalisateur est l’un des films les plus attendus de cette année. Il a été retardé en raison du contrecoup que le teaser d’Adipurush a reçu pour le VFX de mauvaise qualité lors de sa sortie. Les fabricants ont reculé de quelques pas et ont commencé à rectifier la situation. Et maintenant, enfin, le jour de la libération d’Adipurush est arrivé. Le critique interne de BollywoodLife regarde Adipurush en ce moment et a une mise à jour avant l’intervalle, une courte critique de film pour vous tous. Voici à quoi ressemble Adipurush avant l’intervalle…

Voici comment commence Adipurush…

L’histoire du film reste fidèle à Ramayan et ne s’écarte pas de l’histoire originale sur laquelle nous avons grandi. Le film prend son temps pour emmener le spectateur dans l’univers d’Adipurush. L’histoire commence avec Raghava (Prabhas), Janaki (Kriti Sanon) et Shesh (Sunny Singh) étant dans la forêt. Le film ne raconte pas l’histoire de la raison pour laquelle ils sont en exil, mais commence à partir de ce chapitre.

Critique du film Adipurush

Les 20 à 25 premières bonnes minutes n’ont pratiquement aucun dialogue, en particulier pour Prabhas. Et c’est Saif Ali Khan dans le rôle de Lankesh qui est menaçant et vole totalement la vedette. Vous savez pourquoi les fabricants avaient gardé son look ou l’avaient tenu à l’écart des promotions. L’attente en valait la peine. Saif possède chaque cadre et vous laissera bouche bée.

Regardez la vidéo de la bande-annonce finale de Prabhas et Kriti Sanon avec Adipurush ici:

Qu’est-ce qui est mauvais dans le pré-intervalle d’Adipurush

J’aimerais pouvoir dire la même chose pour le VFX aussi. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas. Bien qu’Adipurush soit extrêmement élevé sur les effets visuels, rien ne vous laissera bouche bée. Mais en même temps, ce n’est pas aussi mauvais que nous l’avions vécu lors des premiers aperçus du film. Pour les fans de Prabhas, les scènes d’Adipurush vous rappelleront parfois Baahubali avec Prabhas sortant de jolies cascades. La première moitié du film est correcte et agréable. Passons maintenant à la deuxième partie avec l’espoir qu’elle nous laissera impressionnés comme des films de ce genre et de cette envergure.

Pendant ce temps, outre Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan, Adipurush met également en vedette Sunny Singh, Devdatta Nage et plus encore. La vedette de Prabhas avait une réservation à l’avance stupéfiante. Voyons comment ça se passe au box-office le jour de l’ouverture malgré les prédictions gigantesques