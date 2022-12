Critique du « comté de Lowndes et de la route du pouvoir noir » : un mouvement qui a changé l’Amérique

“Lowndes County and the Road to Black Power” s’ouvre sur des entretiens avec des hommes et des femmes qui ont grandi dans le comté titulaire de l’Alabama dans les années 1960. Les Noirs interrogés, enfants de métayers, évoquent une atmosphère de pauvreté, de racisme et de violence sanglante ; leurs homologues blancs, membres de familles de propriétaires terriens, se souviennent d’un « endroit paisible, presque idyllique ».

Ces versions divergentes de la vie à Lowndes ont préparé le terrain pour le documentaire de Sam Pollard et Geeta Gandbhir, qui retrace l’histoire de la façon dont l’un des comtés les plus inéquitables et les plus férocement séparés d’Amérique a donné naissance à un mouvement national pour le pouvoir noir. En 1965, Lowndes n’avait pas d’électeurs noirs inscrits, bien que sa population soit à 80 % noire. Les administrateurs suivent les vagues de changement qui ont commencé lorsqu’un homme local, John Hulett, a commencé à organiser les électeurs noirs, aboutissant à la fondation d’un nouveau parti, la Lowndes County Freedom Organization, avec un symbole influent : la panthère noire.