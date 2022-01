Critique du chef d’orchestre : saisir le bâton

Lorsque Marin Alsop est devenue directrice musicale du Baltimore Symphony Orchestra en 2007, elle a été la première femme à diriger un grand orchestre aux États-Unis. Alsop, qui a conclu son mandat à ce poste l’année dernière, raconte sa vie dans la musique classique dans le documentaire « Le conducteur, » réalisé par Bernadette Wegenstein. La biographie d’Alsop est une histoire de défi continu dans un domaine dans lequel l’idée sexiste que les femmes ne peuvent pas diriger persiste. Enfant unique d’un violoncelliste et d’un violoniste, Alsop se souvient d’avoir été une jeune fille et d’avoir vu Leonard Bernstein diriger; elle a vu ses remarques au public comme s’adressant directement à elle. Alsop finira par travailler sous le mentorat de Bernstein (montré animé et, franchement, inconscient des limites de l’espace personnel dans une ancienne vidéo) au Tanglewood Music Center. Mais une grande partie de sa carrière a nécessité de prendre des initiatives lorsque des opportunités lui ont été refusées.

Elle a formé un groupe de swing entièrement féminin, principalement à cordes. (Elle raconte comment les exigences du genre allaient à l’encontre de la perfection à laquelle aspirent les musiciens classiques.) Après avoir été rejetée du programme de direction de Juilliard (elle dit qu’un professeur lui a dit qu’elle ne dirigerait jamais), elle a fondé son propre orchestre. Et à Baltimore, où sa sélection pour le poste rebutait à l’origine les musiciens, elle a lancé une programme musical pour enfants.

En tant que cinéaste, « The Conductor » adopte une approche assez standard. Les parties les plus engageantes impliquent la création musicale elle-même. Alsop explique ses idées sur Mahler. («Il y a une raison pour laquelle Mahler a mis chaque note dans la pièce», dit-elle en voix off, alors que le film la montre sur un bateau en Suisse, où elle compare une brume à l’ouverture d’une symphonie de Mahler; son travail, poursuit-elle, est de comprendre ses motivations.) Ailleurs, musiciens et élèves décrivent la démarche encourageante d’Alsop. Le conducteur

Non classé. Durée : 1h30. Dans les théâtres.