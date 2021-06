Critique du ‘censure’ : sale boulot

Sombre dans les tons et gris dans la palette, « Censor » revient souvent dans une salle de projection terne où Enid (Niamh Algar), un censeur britannique consciencieux, scrute un flux de films d’exploitation sanglants. Nous sommes dans les années 1980 et la violence qui anime le marché de la vidéo domestique non réglementé a provoqué une panique morale qui remplit les tabloïds et les discours indignés des politiciens.

« Le gougeage des yeux doit disparaître ! » Enid griffonne dans son carnet pendant que le dernier film d’horreur se déroule. Pourtant, sous son style de bibliothécaire sexy et ses manières soignées, Enid semble fragile et trop serrée. Ensuite, deux choses se produisent qui sapent encore plus son équilibre : l’un des films qu’elle a évalués a inspiré un assassinat effrayant de copieur, et le public a décidé qu’elle était à blâmer ; et, plus troublant, une scène dans un autre film fait étrangement écho à ses souvenirs brumeux de la disparition de sa sœur de nombreuses années plus tôt.