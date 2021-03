Le bon traître Non classé. En anglais et danois, avec sous-titres. Durée: 1 heure 55 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google , Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.

Le cadrage de Rosendahl complique tout récit de «grand homme» de l’époque et montre comment les énergies des mondes public et privé vont et viennent. Et au cas où vous vous poseriez la question, la gorge tranchée de l’ouverture, qui a eu lieu des années après la Seconde Guerre mondiale, a apparemment été classée par la police comme un «meurtre par pitié».

Dans les premières minutes de «The Good Traitor», une femme tranche la gorge de son mari dans un sanatorium, et ce n’est pas l’événement le plus dramatique du film. L’homme est l’ambassadeur du Danemark aux États-Unis, Henrik Kauffmann, et le beau film historique de Christina Rosendahl raconte sa campagne de renégat pour sauver le Danemark après l’invasion nazie en 1940. Basé à Washington, DC, Kauffmann (Ulrich Thomsen) roule et traite avec le président Franklin D. Roosevelt (Henry Goodman) et d’autres pour obtenir le soutien des États-Unis, au mépris du gouvernement qui s’est rendu à Copenhague.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy