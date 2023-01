Critique du 6 janvier : scènes d’une émeute

Comme pour leurs précédents projets, les réalisateurs Gédéon et Jules Naudet (« 11 septembre », « 13 novembre : Attaque de Paris ») ont réalisé un documentaire autour d’une tragédie nationale. « 6 janvier », à propos de l’émeute du Capitole des États-Unis, a posé un défi similaire : comment raconter exactement une histoire dont le drame et l’horreur sont vus et rapportés en temps réel, et qui continue d’inonder le pays de morceaux fragmentés dans les deux ans depuis? Les cinéastes adoptent une approche plutôt simple – une approche qui donne au film sa puissance. Le “6 janvier” s’en tient strictement à un récit chronologique des événements, reconstituant la progression de la violence ce jour-là à travers des séquences vidéo et des détails d’entretiens avec des têtes parlantes avec ceux qui défendaient les lieux ou s’y cachaient.

De manière frappante, il s’abstient le plus souvent de théoriser sur le contexte politique qui pourrait fomenter une attaque comme celle-ci (voir “Ce lieu règne”, un autre nouveau documentaire du 6 janvier, comme le revers de cette médaille); au lieu de cela, nous nous retrouvons simplement avec ce qui s’est passé sur le terrain, tel que raconté par des officiers de la police du Capitole, des journalistes et des législateurs. En ce sens, le film n’offre pas de perspectives particulièrement nouvelles, mais être témoin des événements du 6 janvier de cette façon – comme un montage factuel de deux heures et demie qui semble se produire à la fois dans au ralenti et à une vitesse choquante – crée une terreur qui est peut-être nouvellement viscérale et soutenue.