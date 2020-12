Dans le drame norvégien « Disco, » le réalisateur Jorunn Myklebust Syversen pour la deuxième fois démontre une forte sensation de basse pulsée, d’éclairage au néon et de gros plans déconcertants, mais un sens un peu plus vague du caractère et du thème. Le film est centré sur un adolescent nommé Mirjam (Josefine Frida), une danseuse de championnat très compétitive. Elle est également sérieusement engagée dans son christianisme, ou du moins a grandi en pensant qu’elle devait l’être. Elle écoute l’audio des sermons en anglais. Son beau-père, Per (Nicolai Cleve Broch), est pasteur dans une église moderne qui ressemble plus évidemment à un café-bar indépendant et à un espace de spectacle attenant. Mirjam intervient et chante de la musique pop dévotionnelle.

Apparemment branché, Per contrôle chez lui, manipulant sa femme, Vanja (Kjaersti Odden Skjeldal) et Mirjam, et voulant que sa famille se distancie du frère de Vanja, un riche télévangéliste que Per considère comme une fraude. (Le frère est montré à la télévision en train de diriger une cérémonie de guérison du cancer apparemment et de participer à un rituel homophobe plus tard.)