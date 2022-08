Critique d’Eskute Netuno | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Puissant moteur Bafang

Contrôleur LED parfaitement intégré

Gamme décente

Port USB-C pour charger votre téléphone Les inconvénients Lourd

Quelques pièces budgétaires

Le changement de mode nécessite une conduite à une main Notre avis Tant que vous ne prévoyez pas de faire du tout-terrain extrême, le Netuno est un vélo de montagne électrique à queue dure décent. Il a beaucoup de puissance et une bonne autonomie, mais il est très lourd.

Prix ​​lors de l’examen

1 459 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Eskute Netuno

Il y a un an, Eskute ne proposait que deux vélos électriques, mais propose désormais une gamme croissante de modèles. Le dernier en date est le Netuno E-Mountain Bike, et c’est une option abordable par rapport à certaines des grandes marques qui facturent beaucoup plus.

Pour 1 459 $ / 1 299 £, vous bénéficiez d’une suspension avant, de freins à disque, d’une autonomie de 65 miles et d’un écran LED rétroéclairé intégré. Est-ce une aubaine ou une fausse économie ? Continuez à lire pour le découvrir.

Caractéristiques de conception

Conception semi-rigide avec freins à disque

Cadre de 19,2 pouces/49 cm

poids 25kg

Dans l’ensemble, le Netuno ressemble beaucoup au Voyager que nous avons examiné l’année dernière. C’est un design semi-rigide avec une palette de couleurs noire et bleue identique (c’est le seul choix) et un tube supérieur étonnamment mince.

Il y a cependant quelques différences, à commencer par un cadre plus grand de 19,2 pouces (49 cm) par rapport à 16,5 pouces (42 cm), bien qu’Eskute dise toujours qu’il convient aux cyclistes de la même gamme de taille : 5 pieds 3 pouces à 6 pieds 7 pouces (160-200 cm) et peut transporter 125 kg – c’est le pilote plus les bagages.

Le cadre en aluminium semble robuste et bien fait et le vélo est, une fois que vous avez compris les instructions parfois déroutantes, assez facile à assembler avec les outils fournis dans la boîte.

Chris Martin / Fonderie

Comme c’est le cas avec de nombreux vélos électriques d’entrée de gamme, le Netuno pèse 25 kg, batterie comprise. Il ne se sent pas trop mal lorsque vous le conduisez, mais le rend difficile à manœuvrer lorsque vous ne l’êtes pas. C’est un défi particulier si vous devez le soulever sur un support mural pour le ranger ou sur une galerie de toit de voiture – retirer la batterie en premier aidera, bien sûr.

Eskute livre le Netuno avec un feu avant alimenté par le vélo lui-même, ainsi qu’un feu arrière séparé à fixer sous le siège. Des éléments tels que la tige de selle et la roue avant sont à dégagement rapide, mais l’arrière a des écrous.

Quelque chose que vous n’obtenez pas, malgré ses compétences hors route, ce sont des garde-boue, vous devrez donc acheter et installer les vôtres si vous en avez besoin. Il convient d’ajouter que le Netuno est classé IPX5 afin que vous puissiez rouler sous la pluie.

Chris Martin / Fonderie

La batterie est logée dans le tube diagonal surdimensionné et peut être retirée pour la recharge. Vous devrez utiliser la clé pour cela, car elle est verrouillée pour dissuader le vol pendant que le vélo est laissé quelque part. C’est aussi bien si vous n’avez pas d’électricité dans votre cabanon ou là où vous rangez le vélo : vous pouvez recharger la batterie chez vous.

Contrairement à la batterie du Voyager, celle-ci n’a pas de LED pour indiquer la puissance restante, juste un bouton d’alimentation à l’envers. Au lieu de cela, un écran rétroéclairé est intégré à la potence du guidon qui donne ces informations (plus d’informations ci-dessous).

Dispositif de commande de moteur

Moteur Bafang 250W

Affichage LED rétroéclairé

Port de chargement

Comme les autres modèles Eskute, le Netuno est alimenté par un moteur Bafang de 250 W et celui-ci, avec la batterie et le contrôleur, est assorti d’une garantie de deux ans. Les autres pièces varient, consultez donc ce tableau pour plus d’informations.

Un moteur Bafang est meilleur que ce à quoi vous pourriez vous attendre à ce prix et devrait être fiable quelle que soit cette garantie. Après deux ans, il devrait également être réparable en cas de problème.

Chris Martin / Fonderie

Nous sommes fans du contrôleur LED rétroéclairé qui est parfaitement intégré à la tige.

Le grand écran est facile à lire (sauf si vous êtes en plein soleil) et vous donne des informations sur des choses comme le niveau d’assistance, la vitesse, l’état de l’éclairage avant et le niveau de la batterie (en cinq segments). Deux boutons en bas permettent d’allumer et d’éteindre le vélo et de changer de mode (niveau d’assistance).

Bien que le design soit superbe et parfaitement intégré au vélo, cela signifie que vous ne pouvez pas régler le mode d’assistance sans retirer une main du guidon.

Chris Martin / Fonderie

Du côté positif, il y a un port de charge USB-C caché pour que vous puissiez recharger un appareil tel qu’un téléphone à partir de la batterie du vélo.

Vous aurez également besoin de votre téléphone si vous souhaitez connecter l’application Eskute au vélo via Bluetooth. Ceci est nouveau et vous permet de régler la luminosité de l’écran, de définir un mot de passe afin que le moteur ne puisse pas être utilisé à moins que vous ne le déverrouilliez via l’application, et une fonction de déverrouillage automatique qui fonctionne à proximité de votre téléphone.

La connexion a fonctionné lors de la deuxième tentative pour moi, mais j’ai trouvé l’application utile pour changer l’unité de vitesse de km/h à mph. Cependant, il est difficile de voir pourquoi vous utiliseriez l’application pour allumer la lumière avant.

Vous pouvez également enregistrer vos trajets et voir ce que signifient les codes d’erreur.

Chris Martin / Fonderie

Il vous donnera également des informations telles que la distance parcourue, le niveau de la batterie au pourcentage le plus proche, les records de trajet et les médailles pour les réalisations.

Qualité de conduite

Cinq niveaux d’assistance

Une courbe d’apprentissage pour la livraison de puissance

Transmission Shimano 7 vitesses

Comme beaucoup de vélos électriques, le Netuno propose cinq niveaux d’assistance au choix, sans compter zéro (c’est-à-dire aucune assistance). Et le moteur de 250 W a beaucoup de couple (45 Nm) pour gravir les pentes raides et démarrer rapidement sur le plat.

La livraison de puissance est fluide la plupart du temps, mais il y a une courbe d’apprentissage pour piloter le Netuno car la combinaison du terrain, de la sélection de vitesse et du mode d’assistance peut être difficile à maîtriser.

Chris Martin / Fonderie

Si vous avez réglé le vélo sur le niveau cinq – maximum – vous pourriez même trouver l’accélération trop importante. En effet, il utilise un capteur de cadence pour détecter quand vous pédalez, par opposition à un capteur de couple qui sait non seulement si vous pédalez, mais aussi à quel point vous appuyez sur les pédales, et adapte la puissance de sortie à votre effort. . Avec un capteur de cadence, ou du moins dans le cas d’Eskute, il applique juste la puissance maximale (pour le mode sélectionné) dès que vous commencez à tourner les pédales.

Cela peut vous emmener à un maximum de 15,5 mph et j’ai trouvé qu’il pouvait passer d’un rythme d’escargot à environ neuf ou 10 mph en quelques secondes sur un sol plat.

Planifier à l’avance est la clé, surtout si vous êtes sur le point de gravir une pente raide, mais vous apprendrez davantage comment le vélo fonctionne avec le temps. En tout-terrain, il peut être frustrant, voire dangereux, que le bouton de sélection de mode ne soit pas accessible sans retirer la main des barres.

Le Netuno est une conduite confortable dans l’ensemble, capable d’absorber de petites roches, des racines d’arbres et des obstacles plus urbains tels qu’un couvercle de regard surélevé. Il convient de noter que les fourches à suspension, les engrenages et les freins ne sont pas des composants de qualité supérieure. Au moins, ils sont marqués : le levier de vitesses, le dérailleur et la cassette sont des pièces de base Shimano et il y a une fourche à suspension Zoom contrairement à celle sans marque du Voyager.

Chris Martin / Fonderie

Parfois, le Netuno n’entrait pas dans le bon rapport (principalement entre trois et quatre) car le réglage d’usine était légèrement le nôtre et les freins à disque mécaniques pourraient également être plus réactifs, bien que cela devrait s’améliorer au fur et à mesure qu’ils s’installent. Ce qui est étrange, c’est que ils sont dos à l’avant par rapport à une configuration traditionnelle : le levier de droite est pour la roue arrière, pas l’avant comme on s’y attendrait normalement.

Lors de la conduite sur route, la suspension avant peut être verrouillée.

Intervalle

Jusqu’à 65 milles

Grande batterie de 522Wh

Alors que l’Eskute Voyage avait une autonomie allant jusqu’à 44 miles (70 km), le Netuno est capable d’aller plus loin. Eskute dit qu’il peut gérer jusqu’à 65 miles (100 km) en mode d’assistance électrique. Cela signifie que vous devez pédaler et ne pas utiliser d’accélérateur. Notre vélo d’essai n’avait de toute façon pas d’accélérateur, et ils ne sont pas légaux au Royaume-Uni (au-delà de la vitesse de marche).

La plage supplémentaire est principalement due à la batterie de plus grande capacité de 522 Wh par rapport à 480 Wh.

Cependant, rappelez-vous que 65 miles est le maximum absolu et que la distance que vous atteindrez réellement dépendra de nombreux facteurs tels que votre poids, le terrain, les conditions météorologiques et bien plus encore.

Chris Martin / Fonderie

Sachez également que les chiffres d’autonomie des constructeurs sont généralement basés sur des routes lisses et plates dans des conditions idéales. Et rouler hors route sur un terrain escarpé et accidenté réduira considérablement cette autonomie.

Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une batterie de rechange chez Eskute à 350 £, bien que cela ne semble pas être disponible aux États-Unis.

Votre autre option est d’acheter l’Eskute Netuno Pro qui a une autonomie plus élevée allant jusqu’à 80 miles (130 km) et un moteur plus puissant avec 80 Nm de couple. Il coûte plus cher à 1 999 £, cependant, et n’est pas disponible aux États-Unis.

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez acheter un Netuno pour 1 459 $ / 1 299 £ directement auprès d’Eskute.

Il convient de noter que bien qu’Eskute soit une entreprise chinoise, ses vélos ne sont pas expédiés de Chine, vous n’avez donc pas besoin d’attendre longtemps ni de vous soucier des frais d’importation. L’entreprise possède des entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Pologne et la livraison est gratuite.

Une façon d’économiser de l’argent au Royaume-Uni est d’acheter deux vélos (deux modèles) en même temps. L’utilisation du code ‘2BIKES’ vous fera économiser 150 £.

L’un des rivaux du Netuno au Royaume-Uni est le Carrera Vengeance E qui est 1,5 kg plus léger et 200 £ moins cher mais a une portée légèrement inférieure à 40 miles.

Pour voir d’autres options, consultez notre tour d’horizon des meilleurs vélos électriques.

Chris Martin / Fonderie

Verdict

Ceux qui recherchent un vélo de montagne électrique à petit budget devraient certainement envisager l’Eskute Netuno.

Il est élégant et bien fait avec quelques fonctionnalités intéressantes, y compris une gamme décente de la batterie 522Wh avec un écran LED intégré. Seul bémol à son positionnement, il nécessite de retirer une main du guidon pour changer de mode d’assistance.

Ceux qui aiment les fonctionnalités intelligentes apprécieront probablement l’application Eskute ainsi que le fait que ce vélo dispose d’un port USB-C pratique pour charger les appareils.

Les performances sont correctes et il y a beaucoup de puissance à la demande quand vous en avez besoin : c’est juste dommage que ce ne soit pas très subtil, et vous aurez besoin d’un certain temps pour vous y habituer s’il s’agit de votre premier vélo électrique. Notez simplement que certaines pièces sont à la fin du budget, de sorte que le vélo n’est pas adapté à la conduite tout-terrain extrême.

Pour ceux qui se trouvent au Royaume-Uni, la Carrera Vengeance E est une autre option d’un bon rapport qualité-prix, notamment en raison de la commodité de pouvoir l’apporter à votre Halfords local pour toute réparation.

Spécifications