Critique “Désenchantée”: Moyennement pour toujours

C’est il y a 15 ans avec “Enchanted” que le rôle de Giselle, une jeune fille de conte de fées d’Andalousie jetée à Manhattan pour charmer les rats, les cafards et les célibataires, a propulsé Amy Adams dans la célébrité hollywoodienne. (Son bonheur pour toujours comprend six nominations aux Oscars.) Adams ne gagne pas grand-chose en revenant pour “Désenchanté”, une suite encombrée et bruyante réalisée par Adam Shankman à partir d’un scénario de Brigitte Hales. La base de fans du film original non plus.

Ce suivi trouve l’héroïne installée dans le mariage avec son mari avocat modérément charmant (Patrick Dempsey), leur nouveau-né et sa fille d’un précédent mariage, Morgan (Gabriella Baldacchino), qui est passée d’un lutin ensoleillé à un adolescent sarcastique qui marmonne “Oh non” dans sa barbe chaque fois que Giselle ouvre la bouche pour chanter. Le doute s’est glissé dans les yeux bleus candides de Giselle.