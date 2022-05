L’évocation peu subtile d’Eve dans le jardin d’Eden est l’un des nombreux panneaux indicateurs de “Men”, le dernier film écrit et réalisé par Alex Garland, qui pointe dans une seule direction. Le film, un amalgame difficile d’horreur et d’allégorie, plein d’effets effrayants et sanglants et d’allusions littéraires et mythologiques, équivaut à une mise en accusation soutenue et spécifique du genre titulaire.

Eh bien, pas littéralement, mais la conception sonore et les mouvements de caméra conspirent pour souligner la signification de ce moment, et un peu plus tard, le propriétaire de la maison fera semblant d’être scandalisé par ce qu’il appelle le “scrumping” de Harper.

Qu’une femme mange une pomme, se promène, se baigne, chante ou essaie de quitter un mariage, les hommes ne la laisseront tout simplement pas tranquille. Pire encore, ils – nous, je suppose – ont une longue histoire de blâmer les femmes pour nos propres crimes et échecs, une tradition de boucs émissaires misogynes que Garland annote avec des références à Léda et le cygne , Ulysse et les sirènes et d’autres pierres de touche canoniques.

Non pas qu’il y ait quelque chose d’académique dans l’épreuve de Harper. Résidente de Londres, elle arrive dans les Cotswolds fraîchement sortie d’une expérience horrible qui sera développée dans des flashbacks périodiques. L’essentiel est assez clair tout de suite : après une dispute au cours de laquelle il lui a saigné le nez, le mari de Harper, James (Paapa Essiedu), est mort, apparemment par suicide.

Une version plus conventionnelle de son histoire pourrait taquiner la possibilité que ce qui suit soit dans la tête de Harper, que les différents types qui la tourmentent, la terrifient et l’agacent à la campagne soient des manifestations de chagrin, de culpabilité et de rage non transformés. Mais “Men”, malgré toute l’attention qu’il porte à son état d’esprit – et malgré la performance extrêmement sensible de Buckley – n’est pas vraiment un thriller psychologique. Il s’attache à la réalité littérale et à la signification symbolique des événements qui se produisent dans une zone étrange entre l’ordinaire et le surnaturel.

Le gars à qui Harper loue la maison – elle le décrit comme «un type très particulier» et «très pays » – est un twit à pleines dents et croustillant joué par Rory Kinnear. Tout le monde dans et autour du village voisin est également joué par Kinnear, y compris un jeune garçon, un vicaire pompeux, un policier, un publicain et l’homme nu qui apparaît à l’extérieur de la fenêtre du salon.

Harper est alarmée par cette intrusion, mais semble ne pas remarquer que tous les hommes qu’elle rencontre partagent le même visage. Il y a deux autres femmes dans le film, l’amie de Harper, Riley (Gayle Rankin), qui apparaît parfois dans un chat vidéo, et une policière (Sarah Twomey) qui est sympathique mais pas particulièrement serviable.