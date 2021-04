Tous abordent leurs sujets sensibles avec originalité et plus ou moins légèreté. Dans «Two Distant Strangers», le plus flashy du groupe et le plus percutant, les réalisateurs Travon Free et Martin Desmond Roe envoient un graphiste joyeux (le rappeur Joey Bada $$) à travers de multiples rencontres «Groundhog Day» avec un meurtrier. Agent de police de la ville de New York. Intelligent, nerveux et bouleversant, ce cauchemar de 29 minutes enveloppe une méditation sur le destin et l’impuissance dans des couleurs primaires brillantes et une performance de plomb optimiste.

Dans «Feeling Through», Artie (joué par l’acteur sourd-aveugle Robert Tarango) est loin d’être impuissant, enrôlant avec confiance un adolescent troublé et initialement réticent (Steven Prescod) pour localiser son arrêt de bus. Mais à mesure que leur rencontre fortuite évolue, l’adolescent se rend compte que cet inconnu calme et ouvert peut avoir une vie plus satisfaisante que lui. Écrit et réalisé par Doug Roland, et inspiré par une rencontre personnelle, ce film réfléchi fait ses arguments avec plus de cœur que de dialogue.

Toujours sur le côté plus doux, « The Letter Room » d’Elvira Lind est l’un des nombreux nominés qui recherchent l’être humain sous l’uniforme. Richard (Oscar Isaac) est un agent pénitentiaire aimable dont le travail consiste à lire toute la correspondance des détenus. Seul dans une pièce sans relief, il est fasciné par les lettres très personnelles adressées à un condamné à mort et est contraint de violer ses limites professionnelles et éthiques. Utilisant astucieusement l’espace et le silence pour approfondir les émotions du film, Lind (l’épouse d’Isaac) transforme le visage de Richard en une carte de solitude et de désir.

Un vélo volé déclenche une transformation personnelle dans «White Eye», le drame perspicace de Tomer Shushan se déroulant à Tel Aviv et filmé en une seule prise fluide. Lorsqu’un jeune homme (Daniel Gad) découvre que son vélo a été acquis par un migrant africain, il commence à se demander si le sort de la machine est plus important que celui de son nouveau propriétaire.

Nulle part les thèmes récurrents du programme – le sens de la maison, le caractère insaisissable de la sécurité et la nécessité de se connecter – ne se rassemblent plus en évidence que dans «Le présent». Alors qu’un Palestinien (Saleh Bakri) et sa jeune fille se lancent dans une virée shopping, ils doivent naviguer sur une Cisjordanie hérissée de points de contrôle et de soldats armés. Faisant adroitement passer le ton de tendre à tendu et inversement, la réalisatrice palestino-britannique Farah Nabulsi nous met en garde contre les libertés trop souvent tenues pour acquises. JEANNETTE CATSOULIS