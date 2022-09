Critique des “Anneaux de pouvoir” : une aventure familière et épique sur la Terre du Milieu

La nouvelle émission télévisée du Seigneur des Anneaux Les anneaux de pouvoir vous emmène quelque part où vous êtes déjà allé.

Parmi les nombreux éléments familiers de la série Prime Video à venir le 2 septembre figure le bastion nain de Khazad-dûm. Si vous avez regardé la trilogie classique du film Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, vous avez visité Khazad-dûm comme une tombe terrifiante jonchée de squelettes, festonnée de toiles d’araignées et surveillée par un démon du feu particulièrement méchant.

Maintenant, bien avant que Gandalf ne glisse du bord d’un pont de pierre brisé, Khazad-dûm est un royaume animé où des miroirs géants reflètent la lumière dans ses profondeurs, une verdure vibrante s’épanouit et d’innombrables nains s’affairent. Deux décennies après que Jackson nous a emmenés pour la première fois en Terre du Milieu, The Rings of Power présente quelque chose de familier, mais suffisamment rafraîchi pour rendre la visite intéressante pour les fans établis et les débutants de Tolkien.

C’est le défi auquel sont confrontés les Anneaux de Pouvoir. Au cours des 20 dernières années, la trilogie Le Seigneur des anneaux s’est ancrée dans la culture pop dominante – des mèmes sur le non marcher simplement dans le Mordorà Empreintes Gollum. Certains n’ont jamais quitté la Terre du Milieu, mais pour d’autres, il s’agit de savoir si un retour est souhaité ou justifié.

Pour emprunter une citation de Galadriel dans The Fellowship of the Ring, The Rings of Power semble comprendre que sa quête se dresse sur le fil d’un couteau. À en juger par les screeners des deux premiers épisodes fournis par Prime Video, The Rings of Power fait un retour régulier sur la Terre du Milieu, offrant toutes les choses qui ont fait aimer les originaux à tant d’entre nous il y a de nombreuses années : les vues à couper le souffle, le latex prothèses et même les épisodes occasionnels de dialogue pesant livrés à un moment donné à l’horizon.

Les Anneaux de pouvoir se déroulent au Second Âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant que Frodon et ses amis n’aient jamais pensé à quitter la Comté. La série se concentre sur le forgeage des infâmes neuf anneaux et sur la course antérieure du maléfique Sauron qui a provoqué le chaos. Grâce à la longévité des elfes, Galadriel (joué par Morfydd Clark) et Elrond (Robert Aramayo) reviennent en tant que personnages, accompagnés d’une foule de nouveaux elfes, nains, hommes et Harfoots (ancêtres de petite taille des Hobbits), tous ressentent ce sentiment de naufrage que quelque chose de méchant se prépare, et le déni qui l’accompagne.

Rings of Power équilibre avec succès la façon dont il se rend accessible aux nouveaux arrivants, aux fans de films et aux amateurs de traditions plus intenses. (Bien qu’il reste à voir à quel point les libertés que cela prend avec le travail de Tolkien font chier la foule des plus durs.) Si Fëanor et son marteau ou Aulë et sa barbe ne signifient rien pour vous, c’est tout à fait survivable.

La série adopte le style visuel des films. Les deux premiers épisodes offrent à eux seuls un festin de plans panoramiques sur des montagnes enneigées, des plaines ouvertes et une architecture elfique douloureusement magnifique. Rings of Power utilise le même type d’étalonnage des couleurs qui rend à la fois Fondcombe et le Lindon nouvellement introduit doré, mais les royaumes des hommes se sentent plus gris.

La partition, composée cette fois-ci par Bear McCreary au lieu de Howard Shore, couvre également un territoire familier. Les pièces chorales planantes peuvent être éthérées ou menaçantes, selon la scène.

Et il y a bien sûr des rappels, comme l’ouverture d’un prologue exprimé par Galadriel, ou un moment tendu avec des bulles dans un lac, mais Rings of Power s’empêche d’entrer dans le genre de service de fans effrayé qui ne pourrait que le déprécier. Au lieu de cela, ces éléments font beaucoup de travail pour installer le spectateur dans cette histoire complexe.

Quant à la nouvelle génération d’habitants de la Terre du Milieu, bien que Cate Blanchett soit difficile à surpasser, Clark fait une incarnation antérieure convaincante, aux yeux clairs et prêt au combat, peu importe qui l’implore de se calmer. Une rencontre avec un troll des neiges suffit à la transformer en une héroïne d’action certifiée. Le nain Durin et sa femme Disa apportent une certaine chaleur et un soulagement comique, un peu comme Gimli dans la trilogie, qui est un souffle bienvenu, tonalement.

Un gros test pour Rings of Power, cependant, est de savoir comment il se rythme tout en naviguant sur au moins quatre ou cinq lignes d’intrigue. D’une manière ou d’une autre, un jeune Harfoot courageux nommé Nori trouvant un géant mystérieux dans un cratère fumant doit être aussi intéressant qu’une romance de chimie douteuse entre l’humain Bronwyn (Nazanin Boniadi) et l’elfe sans expression Arondir (Ismael Cruz Cordova). Le danger est de se retrouver avec une œuvre qui ressemble, sonne et se sent aussi magnifique que n’importe quel opus sur grand écran, mais sans l’histoire concentrée pour la soutenir.

Et, bien sûr, la série devra également faire face à un problème familier parmi les préquelles: La lutte entre le bien et le mal ne culminera pas dans le genre de victoire qui a contribué à faire de LOTR un aliment réconfortant de la culture pop en des temps incertains. Peu importe comment le spectacle se déroulera au cours des cinq prochaines saisons, Sauron sera de retour.

Lorsque The Fellowship of the Rings est sorti en 2001, il a lancé une ère dans laquelle les films fantastiques pouvaient être bons avec un G majuscule. Lorsque le public a regardé une armée de 10 000 orcs se rassembler à l’extérieur de Helm’s Deep, c’était un exploit visuel, entièrement nouveau .

Vingt ans plus tard, le public est habitué à des mondes fantastiques spectaculaires et à des batailles sur grand écran, non seulement dans des films comme Avengers : Infinity War et Endgame, mais aussi dans des émissions de télévision comme Game of Thrones, et maintenant la série préquelle de GOT, Maison du Dragon.

Avec tant d’autres univers dans lesquels s’immerger, la question reste ouverte de savoir si jeter environ un milliard de dollars dans une adaptation des annexes d’un livre sur un minimum de cinq saisons est suffisant pour plonger au cœur du fandom LOTR.

Mais pour l’instant, The Rings of Power est un voyage cinématographique vers la Terre du Milieu qui vous donnera envie d’offrir votre hache avec un chaleureux “pourquoi pas?”