Critique d’Emily la criminelle : stratégie de survie

« Vous voulez gagner 200 $ en une heure ? lit le texte anonyme, et Emily (Aubrey Plaza) le fait absolument. Seule, dans la trentaine et à court d’options, Emily a du mal à rembourser 70 000 $ de prêts étudiants en exerçant un travail pénible de livreur de nourriture sans protection ni horaire fiable. Artiste talentueuse, elle aspire à décrocher un poste de graphiste comme sa meilleure amie, Liz (Megalyn Echikunwoke), mais une vieille condamnation pour agression rend les interviews délicates. L’humilité, cependant, ne vient pas facilement à Emily, dont l’instinct est toujours de revenir en arrière – comme l’apprend la patronne suffisante de Liz (Gina Gershon) lorsqu’elle suggère qu’Emily devrait être reconnaissante pour un stage non rémunéré. Des scènes comme celle-ci piquent le film avec une fureur millénaire, leur réalisme ancrant ce thriller froid et assuré (le premier long métrage de John Patton Ford) dans des situations reconnaissables. L’agressivité d’Emily semble être une réponse appropriée au piège économique tendu à une génération de diplômés exploités à la fois par le travail à la demande et les stages en entreprise. Ainsi, lorsque ce texte initial mène à un travail lucratif et apparemment simple en tant que client fictif – acheter des appareils électroniques coûteux avec des cartes de crédit volées – nous ressentons autant de soulagement pour elle que d’appréhension.

Et il s’avère qu’elle est douée pour ça. Téméraire et lucide, armée uniquement de gaz poivré (elle passera plus tard au Taser et au cutter), Emily se lance bientôt dans des projets plus importants et beaucoup plus risqués. Sous la tutelle du charmant Youcef (Theo Rossi), un immigré aux rêves de location, elle commence à gagner de l’argent. Nous attendons que le marteau tombe, et il tombe ; mais la force du scénario de Ford (basé en partie sur sa propre expérience de la dette étudiante) réside dans sa capacité à mettre en évidence la peur de la situation d’Emily sans exagérer la violence, donnant à son voyage une crédibilité qui pourrait autrement lui manquer. Ces quelques minutes entre le passage d’une carte de crédit et son autorisation n’ont jamais été aussi éprouvantes.