Critique d’Emilia Pérez : comédie musicale exacerbée par le danger et l’audace

Un avocat, un caïd et sa femme entrent dans une comédie musicale et c’est ainsi qu’est née « Emilia Pérez », l’épopée corsée et colorée du Français Jacques Audiard sur la transformation, la rédemption et la recherche de sa voix dans un monde difficile. Mais aussi, parce que c’est toujours un film d’Audiard, il s’agit de ce à quoi on ne peut jamais échapper.

Jamais du genre à ignorer à quel point le genre policier peut être riche dans ses récits de douleur et de libération (« A Prophet », « Dheepan »), le scénariste-réalisateur a pris son plus grand essor avec « Emilia Pérez », en utilisant son milieu mexicain. de cartels et de souffrance comme base d’un chant à gorge déployée en langue espagnole construit autour d’un changement de sexe – un chant qui déclenche effectivement, même si involontairement, le désir de changement d’une nation. C’est une tâche bien remplie pour tout cinéaste, même pour quelqu’un d’aussi expérimenté en matière de turbulences intérieures qu’Audiard.

Mais il a également réalisé l’un de ses projets les plus satisfaisants. film films à ce jour en centrant les expériences de trois (et éventuellement quatre) femmes féroces, plutôt que ses hommes maussades habituels. Audiard les pousse tous dans une sorte de mélodrame fiévreux, proche d’Almodovar, qui convient à son instinct de cinéma sensoriel. Il n’est pas surprenant qu’il comprenne la logique folle du ton et de la texture d’un numéro musical, aidé par le découpage rythmique (mais jamais exagéré) de la monteuse Juliette Welfling.

La première dans le scénario est Rita de Zoe Saldaña, une avocate surmenée fatiguée de gaspiller ses talents à défendre des hommes violents, mais attirée par la proposition proposée en privé une nuit par le redoutable seigneur du cartel Manitas (Karla Sofía Gascón) : Aidez à faciliter une opération de transition secrète. et le monde aura un méchant de moins et une femme épanouie de plus. Deux, apparemment, si l’on compte le salaire qui permettra à Rita de quitter son travail. Là encore, soustrayez-en un, si vous considérez l’épouse beaucoup plus jeune et sans méfiance de Manitas, Jessi (Selena Gomez), qui est emmenée en Suisse avec leurs deux enfants sous prétexte d’un danger imminent, puis fait croire que son mari a été assassiné.

Selena Gomez dans le film « Emilia Pérez ». (Netflix)

C’est déjà assez pulp-operatique, avec des airs déclaratifs et percussifs de Clément Ducol et Camille ajoutant de la pop aux sentiments (rage, inquiétude, nostalgie) de n’importe quelle scène donnée. Mais c’est lorsque l’histoire avance de quatre ans et que la riche et glamour Emilia Pérez (Gascón) met en scène une altercation avec une Rita stupéfaite, que le récit du deuxième acte du film sème une tapisserie plus riche de spectacles et de lamentations. Emilia, attirée émotionnellement par le désir de renouer et de réviser son ancienne vie, manipule le destin de chacun à son retour à Mexico : Jessi, agitée et solitaire, emménage chez Emilia, une « cousine » généreuse et inouïe, les enfants ont une nouvelle tante adorable (mais en quelque sorte familière), tandis qu’Emilia et Rita – désormais amies et alliées – créent une ONG pour aider les femmes angoissées à retrouver leurs maris et leurs fils disparus. L’amour s’épanouit même pour Emilia avec une veuve désemparée (une merveilleuse Adriana Paz).

Invariablement, il y a des complications hors mélodie dans la quête de joie de chacun. Dans « Emilia Pérez », comme dans de nombreux films d’Audiard, une nouvelle vie, aussi enhardissante soit-elle, n’est qu’un modèle d’attente jusqu’à ce que le passé revienne en force. Il n’est donc pas étonnant qu’un cinéaste aussi sensible à la tendresse et à la violence qu’Audiard ait trouvé l’étoffe de ses rêves de genre chargés de métaphores dans l’histoire d’une reine trans émergeant d’une coquille masculine toxique. Tout cela transparaît dans l’allure urbaine et sombre de la cinématographie de Paul Guilhaume, d’autant plus qu’il se joue sur les visages de ses principales dames, transformant la peau en palette d’ambiance, polissant tous les intermèdes musicaux.

Zoe Saldaña dans le film « Emilia Pérez ». (Netflix)

Mais rien de tout cela ne fonctionnerait sans la maîtrise de ce casting à juste titre honoré à Cannes. Le caractère piquant de Gomez semble être un atout que les films devraient favoriser et le portrait sensuel et chargé de Gascón ne serait pas déplacé pour ancrer le film noir d’une femme hollywoodienne classique. Mais le véritable coup de grâce est Saldaña, un substitut d’audience compatissant et une source d’énergie urgente. Les comédies musicales – bonnes et imaginatives, comme « Emilia Pérez » – ont une façon de propulser des talents sous-estimés dans la stratosphère et, dans une séquence comme le numéro dur et éblouissant de « El Mal », dans lequel elle tranche un mépris- Bien rempli à travers un gala-bénéfice de riches hypocrites, il est facile de croire que Saldaña pourrait être l’acteur de cinéma le plus polyvalent du moment.